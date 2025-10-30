我是廣告 請繼續往下閱讀

涉助理費案的民進黨立委林岱樺，將在本週六於高雄舉行造勢晚會，正國會掌門人、外交部長林佳龍率等派系公職昨相繼發文力挺，引起綠營支持者不滿。對此，林岱樺國會辦公室今（30）日指出，針對林岱樺的網路攻擊異常激增，短時間內出現超過一千則重複性留言與惡意抹黑，經初步比對，這些帳號來源集中且發文時間一致，疑似由同一家公關公司透過群控系統操作水軍發動攻擊。林岱樺辦公室表示，此波攻擊發生的時間點，與《正國會聯合推薦文》發布幾乎同步；林岱樺指出，這顯示有人刻意放大議題、製造假熱度，試圖以網軍手段扭曲民意。林岱樺表示，目前已蒐集留言紀錄、帳號清單與時間軸資料，將向平台正式申訴，要求查明是否存在協同行為；她強調，網軍攻擊不是民意，而是對改革力量的打壓。「越被攻擊，就代表我們的改革越有力量，正因為我獲得正國會的支持，聲勢上升、改革受到矚目，才讓某些人感到焦慮！」林岱樺說。林岱樺也向支持者呼籲，「請大家勇敢發聲，拒絕網軍假訊息，支持真實民意！」她並感謝許多網友在留言區自發留言「支持正國會推薦」、「拒絕假帳號攻擊」，用真實聲量對抗假熱度。林岱樺強調，「我們靠人民，不靠網軍！清白就是我們最堅固的防火牆」；她表示，改革的路不會停止，來自暗黑手段的攻擊，更會讓她堅定守護民意、繼續前進。