▲葡萄酒客單價多落在1000至4000元之間，可見兼具品味與價值的中價位精品酒，正悄然在市場中興起。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲本次「酒趣生活節」嚴選涵蓋舊世界與新世界代表酒款。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲酒莊推薦酒款，法國微諾布爾拉酒莊 甜白葡萄酒，每瓶售價960元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲家樂福即起至12月10日起，推出「Team Taiwan聯名啤酒卡」，每卡售價199元。（圖／記者鍾怡婷攝）

Mia C’bon 2025 Wine Fair「酒趣生活節」今（30）日登場，活動自北到南共舉辦兩場，首站於台北大葉店自10月30日至11月3日登場；接續將於11月28日至12月2日在台南南紡店接棒。活動共集結6大知名酒商、精選超過300款葡萄酒，祭出多項優惠搶攻年底買氣。家樂福同步推出「Team Taiwan聯名啤酒卡」，每張199元，只要在12月28日前，持卡不限次數享啤酒9折優惠。Mia C’bon「酒趣生活節」今年酒展集結長榮桂冠葡萄酒坊、WINESWEE威士威、法蘭絲、SERGIO VALENTE星坊酒業、WSI與ForeverWine等6大知名酒商，精選超過300款特色葡萄酒，現場有專業人員推薦、協助試喝，挑到喜歡在買單。業者指出，疫情期間葡萄酒業績曾衝上高峰，近兩年因出國潮而出現下滑，不過今年隨著酒類新品不斷推出、連續假期也較多，看好整體買氣將回溫。Mia C’bon指出，店內葡萄酒客單價多落在1000至4000元之間，可見兼具品味與價值的中價位精品酒，正悄然在市場中興起。活動期間，Mia C’bon也祭出限時回饋：即日起至11月3日止，全台門市購買葡萄酒單筆滿3,000元可獲300元現金折價券（3張100元面額，每滿千可抵用）；台北大葉店酒展期間單筆滿5000元再送1000元折價券，可於下次購買全店商品時折抵使用。本次「酒趣生活節」嚴選涵蓋舊世界與新世界代表酒款，包含收藏級「葡萄牙諾瓦酒莊國家園2011年份波特酒」與「法國波爾多拉菲堡2019年份紅酒」限量預購組，特價8萬元。另有多款獲國際酒評肯定的亮眼酒款，如Robert Parker評分91分的西西里陳年珍藏紅酒、Decanter 90分推薦的南義普里米蒂沃酒王（Primitivo di Manduria），以及多次登上亞洲暢銷榜的智利Montes Alpha卡本內蘇維濃紅酒。此外，啤酒控要注意了！家樂福即起至12月10日起，推出「Team Taiwan聯名啤酒卡」，每卡售價199元，只要在12月28日前，持Team Taiwan聯名啤酒卡，購買任一啤酒商品，不限次數使用，享9折優惠，卡片共有三款隨機販售。不過聯名啤酒卡優惠不適用出清、預購、特別促銷活動商品、台灣菸酒公賣局商品、大宗採購。