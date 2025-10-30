我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025年亞洲冬季棒球聯盟賽程。（圖／中職提供）

2025亞洲冬季棒球聯盟將於11月15日開打，韓國職棒（KBO）相隔6年再次組隊參賽，但因規範僅參加例行賽12場賽事，且不會參與後續排名賽。對此，主辦單位中職解釋，有考慮過將賽程往前移，但會撞期日本社會人聯隊的年度盛事，最終經過評估，決議韓職出賽3週、12場，剩餘4隊出賽4週、17場。韓職聯隊睽違6年再度來台參賽，不過卻只能參加例行賽，無法參與排名賽。對此，聯盟表示，韓職與球員工會有冬季協議，進入12月無法訓練、比賽，因此在賽程安排上，韓職聯隊最後1天賽程為11月29日，最後1週不再出賽。聯盟透露，考慮到韓職的出賽限制，原本嘗試將賽程往前移動一週，不過會撞期日本社會人聯隊的年度盛事「社會人棒球錦標賽（社会人野球日本選手権）」，換成日本社會人聯隊無法配合。聯盟表示，2隊都想來台參賽，最後經過整體評估，決議維持11月15日開賽，韓職聯隊在比賽前3週打12場例行賽，剩餘4隊維持4週17場例行賽。排名賽為12月6日、7日。至於選手組成，聯盟表示，陸續由各隊公布，日職聯隊方面，也有台灣選手會參賽。根據日本媒體《體育報知》報導，讀賣巨人隊預計派出台灣小將黃錦豪參賽，黃錦豪表示非常期待，「我是以日職球員的身分出賽，幾乎沒有和台灣職棒打者對決過，這次真的很期待。」