美國總統川普今（30日）與中國國家主席習近平在韓國釜山舉行「川習會」，雙方進行1小時40分鐘會談，會後並未發表聯合聲明。不過，川普在返美專機稱給會談「滿分10分的12分」，隨後也發文，「我與習近平主席舉行一次非常成功的會晤，我們在許多方面達成共識，其他重要問題也將解決」。川普在結束川習會後搭機返美，並在自家社群Truth Social發文，「我與中國國家主席習近平舉行了一次非常成功的會晤。我們兩國之間有著深厚的相互尊重，而這次會晤無疑將進一步加深這種尊重。我們在許多方面達成了共識，其他一些至關重要的問題也即將解決」。川普也提到，習近平授權中國大量採購美國黃豆、高粱和其他農產品，「我們的農民一定非常高興，正如我在第一任期內曾說過的那樣，農民應該立即去購買更多的土地和更大的拖拉機，我衷心感謝習近平主席的這項決定！」川普說，中國同意繼續公開、自由地向美國供應稀土、關鍵礦產、磁鐵等，非常重要的是，中國鄭重承諾將與我們密切合作，阻止芬太尼流入美國，他們將幫助我們結束芬太尼危機。中國也同意開始採購美國能源。事實上，一項涉及從阿拉斯加州購買石油和天然氣的大規模交易可能即將達成。賴特（Chris Wright）、伯古姆（Doug Burgum）以及各自的能源團隊將舉行會議，探討能否達成這項能源協議。「今天達成的協議將為數百萬美國人帶來繁榮與安全」，川普也提到，結束這場歷史性的亞洲之行後，他即將返回華盛頓特區，「我要感謝馬來西亞、日本和韓國這三個偉大的國家，感謝他們的慷慨、熱情和好客——也要感謝昨晚出席李在明總統晚宴的澳洲、加拿大、紐西蘭、新加坡、泰國和越南。由於他們的支持，數千億美元的資金正流入我國。我們的國家再次強大、受人尊敬、令人欽佩，而且，最好的還在後頭！」