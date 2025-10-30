我是廣告 請繼續往下閱讀

多倫多藍鳥在世界大賽第5戰中火力全開，以6：1痛擊洛杉磯道奇，率先取得3勝2敗的聽牌優勢。這場原本該屬於藍鳥新人投手耶薩維奇（Trey Yesavage）的高光時刻，卻因美國FOX轉播團隊的「冷處理」而引爆巨大爭議。主播戴維斯（Joe Davis）被大批藍鳥球迷痛批「毫無激情、明顯偏袒道奇」，甚至在網路上引發一波炎上風波。爭議的核心始於第5局。當年僅22歲的耶薩維奇讓道奇打線完全熄火，並在該局投出他本場比賽的第10次三振，成為世界大賽史上最年輕達成單場雙位數三振的投手。這原本應當是值得轉播團隊熱情歡呼的歷史性畫面，但球迷卻發現戴維斯的語氣異常平淡，「耶薩維奇拿到第10次三振。」在藍鳥球迷耳中，聽起來更像是在播報例行新聞，而非世界大賽的紀錄瞬間。由於戴維斯本身是洛杉磯道奇例行賽的專屬播報員，球迷質疑他在播報涉及母隊的關鍵比賽時，無法保持應有的中立與熱度，讓這場「歷史之夜」彷彿遭到「消音處理」。即便如此，耶薩維奇此役的表現仍是無可挑剔。他主投7局僅失1分，被打3支安打、無保送，狂飆12次三振，締造了世界大賽新人投手的代表作，最終藍鳥以6：1拿下勝利。藍鳥總教練施奈德（John Schneider）賽後盛讚了這位年輕王牌的表現：「我們在極大壓力下讓他登板，而他每次都能迎難而上，比前一場更出色，這真是太不可思議了。」在社群上，藍鳥球迷針對FOX的轉播表現火力全開。「戴維斯的語氣根本像在播春訓比賽！」一位球迷在X上怒嗆，直指其缺乏大賽應有的熱情。其他網友則直接標註官方帳號留言：「@MLBONFOX，請給@joe_davis上一堂媒體訓練課吧！讓他轉播自己母隊的比賽太不專業了！」也有球迷苦笑留言：「Joe Davis至少裝一下興奮吧，兄弟。」另有網友質疑FOX的轉播安排，認為像史莫茲（John Smoltz）、羅森索（Ken Rosenthal）或維度奇（Tom Verducci）等資深球評或許更能帶來比賽的臨場感。