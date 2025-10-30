我是廣告 請繼續往下閱讀

雙十一及年底旅遊旺季將至，許多民眾規劃購入新機、家電、報名醫美療程或安排出國行程，甚至趁股市大好進場投資。然信用卡額度不足或高額循環利率，易造成財務壓力與信用風險。華南銀行指出，每逢購物季信貸申請人數平均增加近兩成，其中 30至39 歲族群佔比達 34%，顯示青壯年族群更傾向以合理成本靈活調度資金。為迎接年度購物季，華南銀行限時提供新臺幣1,111 元申貸手續費優惠，幫助民眾在消費高峰期輕鬆掌握資金運用，兼顧生活品質與財務彈性。據中央銀行統計，114 年 8 月全台個人消費性貸款金額達 14,754.72 億元，較 113 年同期增加 955 億元，年增率達近 7%，反映國內消費性借款需求持續攀升。同時，台股突破新高也助長了借貸需求，根據金融聯合徵信中心統計，2025年7月信貸人數已增加到 181.6 萬人，較去年同期 172.9 萬人大增 8.7 萬人，而平均每人貸款金額也從去年同期的 72.8 萬元增加到 78.8 萬元，增加近 6 萬元！顯示信貸已不僅是短期消費支出工具，更是民眾進行資產配置與人生規劃的重要手段。華南銀行表示，在日常資金調度上，信用卡分期、循環信用與個人信貸各有不同特性。信用卡分期雖方便，但僅限刷卡消費；循環信用利率偏高；相較之下，個人信貸具備額度高、用途廣、利率相對低等優勢，能更全面滿足多元資金需求。為協助消費者在年度支出高峰中，既能圓夢也能穩健理財，華南銀行針對即將到來的消費季特別推出「FIRE 理享貸」與「輕享貸」兩大信貸方案，讓消費者能夠「輕鬆貸、聰明還」：「FIRE 理享貸」：提供最低優惠利率 2.23% 起，貸款額度最高可達新台幣 500 萬元，最長可申辦 7 年期、免綁約方案，較低利率的優勢有助於長期財務規劃。「輕享貸」：貸款額度最高新臺幣 500 萬元，首期利率僅 0.01%，第二個月起 2.64％ 起，最長可還款 7 年，無需保證人或抵押品，申請條件友善且流程簡便，有資金需求的民眾，可藉由信用貸款做更多靈活運用。華南銀行提醒，根據金管會規定，借款人於全體金融機構的無擔保債務歸戶後之總額（含信用卡、現金卡及信貸）不得超過平均月收入的 22 倍，這也是銀行審核的重要指標之一，且申貸時應一併考量開辦費等相關成本，才能做出更合理的財務決策。資金調度是多數民眾在生活中經常面臨的課題。華南銀行建議，相較於信用卡動輒 5%～15% 的高額循環利率，善用個人信貸可享有更低、更穩健的利率。 FIRE 理享貸免綁約且利率具競爭力、輕享貸提供超低首期利率，兩大信貸方案申辦流程快速便利，最快 1 天即可核貸（實際審核時間視申請文件完整度而定）。迎接年度購物季，華南銀行祭出限時活動，自 11 月 3 日至 11 月 19 日止，凡申辦任一信貸方案，即可享「手續費新台幣 1,111 元」優惠，協助民眾在消費高峰期快速申貸、掌握資金運用，同時享受超值回饋，歡迎於官網線上申請或預約專人聯絡，把握最佳貸款時機。