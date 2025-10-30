我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普與中國領導人習近平進行會面，經過1小時40分鐘會議，會中達到芬太尼關稅、稀土管制及晶片合作等，但並未提到台灣議題。對此，亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，中美貿易初步達成初步共識，後續將會輪到台灣，但認為台灣想要談得比20%、疊加關稅更好條件具有難度。川習會今日上午10時進行，經過1小時40分鐘會議結束。川普事後表示，雙方已約下次訪問；中國同意簽署稀土供應協議，解決雙方稀土爭議。而美國政府也釋出善意，將芬太尼關稅調降，即日起中國產品銷往美國關稅從57%降至47%；雙方也針對輝達（Nvidia）晶片進行討論，但並未觸及Blackwell AI晶片。至於是否談論到台灣問題，川普表示完全沒有談到。針對俄烏戰爭，美中將合作阻止人員傷亡。邱達生分析，這次會議重點分別是美國拿到他希望的中國暫緩稀土管制，中國也達到芬太尼關稅的調降；至於AI晶片方面則必須要看細節，但預估輝達可以把部分AI晶片受往中國。對於沒有提到台灣，他評估是因為相較於俄烏戰爭，並非最急迫問題。但對於美國與中國是否真的可能達到結束俄烏戰爭的共識，認為口頭承諾很簡單，但如何要求中國不支援俄國，畢竟中國從未表現上支援俄羅斯，但如何管制經貿細節可能也沒談。回到台灣，邱達生說，先前中國與美國談判進行五輪談判，每次對談就會把與台灣談判往後延，因為台灣的角色會讓每中談判更複雜，但現在有初步共識，接下來就可以輪到台灣。但是，對於台灣希望可以調降20%的疊加關稅，他表示，以目前日本、韓國的狀況看來，與美國8月所公布內容是一致，並沒有再進一步去讓步。因此評估，台灣想要再調降關稅可挑戰大，預估須花更多時間談判，不然就是台灣必須要讓利更多。