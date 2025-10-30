我是廣告 請繼續往下閱讀

立委林岱樺辦公室今（30）日發佈新聞稿表示，近日，針對立委林岱樺的網路攻擊異常激增，短時間內出現超過一千則重複性留言與惡意抹黑。經初步比對，這些帳號來源集中且發文時間一致，疑似由同一家公關公司透過群控系統操作水軍發動攻擊。此波攻擊發生的時間點，與《正國會聯合推薦文》發布幾乎同步。林岱樺指出，這顯示有人刻意放大議題、製造假熱度，試圖以網軍手段扭曲民意。林岱樺表示：「我們已蒐集留言紀錄、帳號清單與時間軸資料，將向平台正式申訴，要求查明是否存在協同行為。」她強調，網軍攻擊不是民意，而是對改革力量的打壓。「越被攻擊，就代表我們的改革越有力量。正因為我獲得正國會的支持，聲勢上升、改革受到矚目，才讓某些人感到焦慮。」林岱樺說。面對惡意操作，林岱樺呼籲支持者：「請大家勇敢發聲，拒絕網軍假訊息，支持真實民意！」她並感謝許多網友在留言區自發留言「支持正國會推薦」「拒絕假帳號攻擊」，用真實聲量對抗假熱度。林岱樺最後強調：「我們靠人民，不靠網軍。清白就是我們最堅固的防火牆。」她表示，改革的路不會停止，來自暗黑手段的攻擊，更會讓她堅定守護民意、繼續前進。