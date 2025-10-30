我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市長人選尚未底定，黨內正國會的林佳龍、卓冠廷等人，表態挺林岱樺，黨內初選戰火升溫。林岱樺傳出將於本週六(11月2日)在岡山河堤公園舉辦造勢活動，準備角逐黨內初選，爭取市長提名的資格，消息一出，引發綠營支持者譁然。網紅四叉貓(劉宇)在社群發文公開反對，直言「她曾反同婚、又涉貪，爭議太多」，並呼籲接到民調的市民，改支持其他人選。四叉貓指出，林岱樺過去在2019年「748號釋憲施行法」(同性婚姻法)審議時，不僅提出「同性結合法」試圖以「結合」取代「結婚」，更在關鍵的第四條表決中投下反對票，成為民進黨內唯一一位在該條反對同婚的立委。當時此舉引發同志族群強烈不滿，怒罵她是「葛林岱樺德」，諷刺她是「史上最強反同黑巫師」。四叉貓強調，雖然林岱樺近年已改口支持同婚，但他更願意支持那些「在同志族群最孤單、最被公投壓制的時候，仍勇敢挺身而出的立委」，而不是「後來才改變立場的政治人物」。除了同婚立場翻轉，林岱樺近期也因「助理費案」纏身。今年6月遭檢方以詐領助理費約1400萬元起訴，案件仍在審理中。對此，四叉貓直言「我當年天天罵高虹安貪污，罵了三年罵到她被判七年四個月。若林岱樺選上市長後也被判貪污，我是不是又要天天發文罵她？」四叉貓表示，自己身為岡山人，這次不得不公開表態反對，「為了避免她成為高雄市長，我支持賴瑞隆、邱議瑩參選」。他呼籲民進黨支持者在接到黨內初選電話民調時，能選擇其他候選人。目前民進黨內高雄市長布局尚未明朗，但林岱樺的高調造勢，加上黨內重量級人物林佳龍、卓冠廷、王義川等人相繼力挺，引發黨內不同聲音。四叉貓的強烈表態，也讓這場初選戰火再添變數。