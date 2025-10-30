我是廣告 請繼續往下閱讀

中國統戰手法層出不窮，陸委會副主委沈有忠表示，中國經常在宗教交流時偷偷統戰，現在手法還升級，邀請年輕人參加交流，還有「戀愛巴士」嘗試姻緣配對，透過心靈結合達到統戰目的。陸委會副主委沈有忠代表出席立法院外交國防委員會，驚爆有兩岸的宗教交流活動，時常會夾雜統戰的作為，包括推出文旅觀光行程，過程中夾雜宣傳「中國好棒棒」的敘事，甚至還會在過程中，邀請台灣年輕人去，嘗試進行姻緣配對，透過心靈融合或是進行情感上的統戰。民進黨立委陳俊宇質詢表示，中共滲透我國宗教行之有年，但是民間研究團隊指出，去年約有1萬6千人赴中參與宗教交流活動，其中超過半數在福建省舉行，陸委會也認為隱藏黑數應該遠遠不只這些，沈有忠坦言，「確實不斷提醒國人應該要注意宗教統戰，政府的立場是尊重跟鼓勵健康有序的交流。以宗教交流而言，若雙方是針對宗教教義的研析，或者是針對儀軌的交流，基本上都是非常的鼓勵，而且會主動給予協助。」