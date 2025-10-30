我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓團TOMORROW X TOGETHER即將在台北、花蓮舉辦兩次VR演唱會演出。（圖／威秀提供）

《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT：HEART ATTACK》於 10月31日（五）起於台北京站威秀影城展開24天演出，並於11月28日（五）於台中大魯閣新時代威秀影城巡演17天。

韓國超人氣大勢男團「TOMORROW X TOGETHER」繼今年一月推出首部 VR 演唱會《HYPERFOCUS》獲得亮眼票房成績與極佳口碑後，時隔不到一年旋即帶著第二部VR演唱會《HEART ATTACK》帶來耳目一新的視覺、聽覺享受，以更多抒情歌曲展開一連串向粉絲傳情的舞台演出，時間就在10月31日，將於台北京站威秀影城展開演出。事實上，TOMORROW X TOGETHER是全球第一個推出兩部VR演唱會作品的K-pop團體。不同於首部《HYPERFOCUS》以強烈節奏及震撼舞蹈的風格，《HEART ATTACK》VR演唱會以「寫實奇幻校園」為主題，演唱會由粉紅色雲彩天空揭開序幕，一路進到校園空間內，瞬間又移動至賽車道上，最後則置身於被極光點亮的冬日風景。有了第二次VR演唱會拍攝經驗的 TOMORROW X TOGETHER，這一次成員們精準掌握了貼近VR攝影機鏡頭的訣竅，對於一鏡到底的拍攝模式亦臻熟練，不僅帶來成熟的舞台表演，也完美地與VR攝影機另一頭的觀眾有更近距的眼神交流與互動，產生共鳴的深層情感，成功俘獲MOA（粉絲）的心。不只如此，《HEART ATTACK》VR演唱會也將TOMORROW X TOGETHER最青春活力的一面發揮到淋漓盡致，舞台上快速切換的服裝與視覺特效，也讓粉絲在短短幾秒內心跳加速，為正式演出增添更多期待。VR演唱會運用AI的影像處理、虛幻引擎的視覺特效等尖端技術，細緻捕捉了現實與幻想之間的轉換，並結合TOMORROW X TOGETHER高水準演出，營造出VR演唱會獨有的震撼臨場感。身臨其境地站在舞台中央，近距離感受演出的每個細節，進行一場前所未有的沉浸式旅程。