台股昨日大盤以28294.74點作收，成功站上2萬8千點關卡，今（30）收盤也收在28116.6點，讓擁有千萬股民的台股ETF表現績效長紅。觀察今日68檔原型台股ETF表現，其中以主動群益台灣強棒ETF（00982A）單日上漲2.49%表現居冠，價量齊揚也奪下ETF人氣王。進一步觀察成交量千張以上、價量齊揚的台股ETF前十名包括群益00982A、群益台ESG低碳50（00923）、群益半導體收益（00927）、元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）、主動野村台灣50（00985A）、國泰台灣科技龍頭（00881）、富邦台50（006208）、保德信市值動能50（009803）、中信關鍵半導體（00891）都上榜，整體來看，主動式有兩檔、市值型有5檔，再以團隊績效來看，群益投信旗下台股ETF有三檔上榜表現最佳，富邦有兩檔上榜表現次之。群益投信台股ETF研究團隊表示，台股高檔之際，有利主動選股操作創造績效，因為在多頭時期主動式台股ETF可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會等等，接下來進入傳統電子旺季、年底結帳效應與資金回補需求，將為台股營造偏多氛圍。不過，國際政策與關稅變化、地緣政治風險等不確定性因素仍可能導致短線波動，但中長期結構性成長題材仍未變。投資人可利用主動式台股ETF來參與台股未來上漲契機。主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，台股在資金環境寬鬆、企業獲利上修與產業結構優化的背景下，長線多頭架構穩固。短線雖可能受國際事件影響而震盪，但整體趨勢仍由基本面支撐。他建議，操作上投資人維持「逢回偏多、不追高」策略，聚焦AI運算、雲端資料中心、高效電源、綠色能源與內需消費等具長期成長潛力的產業主題，採分批布局、穩健操作，以參與第四季高檔震盪中延續的多頭行情。群益台ESG低碳50經理人邱郁茹則表示，台股仍有望維持高檔震盪偏多走勢，主因在於降息循環開啟、企業獲利回升與產業結構升級三大支撐。AI需求旺盛，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。整體看來，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。