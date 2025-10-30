我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雪碧（左）發長文哀悼，不捨謝侑芯（右）離世。（圖／雪碧 IG @sprite0719ss）

擁有甜美外型與火辣身材的網紅謝侑芯，驚傳在海外工作拍攝期間因健康問題離世，得年僅31歲，事實上，謝侑芯曾因任護理師，被封為「護理系女神」，在IG擁有超過53萬粉絲追隨，如今噩耗傳出，震撼網紅圈與大批粉絲，好友雪碧（方祺媛）更痛喊：「為什麼上天總是不眷顧好人，這事讓我很悲痛欲絕！」謝侑芯的死訊最早由好友雪碧證實，她悲痛受訪表示：「我是今天才知道，她是網紅圈我唯一相信的朋友，這個圈子有這麼單純的人已經很少了。」據悉，謝侑芯的後事由共同好友Chris協助處理，Chris也在社群沉痛發文：「這場突如其來的健康意外，發生在侑芯於海外工作拍攝期間。生命的逝去已是無法挽回的事實，我們懇請所有愛護侑芯的朋友與粉絲，能給予悲傷的家屬多一些尊重與空間。」Chris也呼籲外界，「請暫時放下聯繫與無謂的揣測，讓我們用最溫柔的方式，將她如天使般的光環，永遠珍藏在心底。」消息一出，粉絲們難以置信，雪碧在臉書也以長文表達哀悼，「前三天還夢到你，罵我戀愛腦，我多希望你現在還可以罵我。收到消息以前還希望一切不是真的，我哭了很久很久。」雪碧更痛喊天妒紅顏，「（謝侑芯）31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，這事讓我很悲痛欲絕！」字字句句透露出深厚情誼與無法接受的心情。謝侑芯畢業於中臺科技大學護理系，曾任護理師，因甜美氣質與亮眼外型，受到粉絲封為「護理系女神」。2019年，她因穿著低胸背心釣蝦被路人拍下，照片上傳社群後爆紅，逐漸成為網紅圈矚目焦點。爆紅之後，謝侑芯在2020年更推出首本個人寫真集《天使芯》，以「天使網紅」之名廣為人知。她憑藉真誠笑容與健康自信的形象，深受粉絲喜愛。不料，如今傳出猝逝，讓粉絲們心碎不已。