民進黨正國會掌門人外交部長林佳龍，29日晚間突發文支持立委林岱樺選高雄市長，同派系立委、議員等人跟進力挺，準備投入明年選舉的名嘴溫朗東表示「想來想去，還是過不了自己這關。我只能退出派系，退出選舉。」溫朗東發文，「這個禮拜忙著搬家，從新北八里的租屋處搬到台北大直，兵荒馬亂，心力交瘁，友人說這是玩真人版動物森友會，我是覺得連續玩一個禮拜有點累，再把戶籍從高雄遷過來，參選準備就初步完成了。」正國會的綠營人士說要支持林岱樺，溫朗東坦言無法幫她背書，「沒辦法為了自己要選台北市議員，就要高雄鄉親接受林岱樺。目前因為我並非公職，正國會並沒有要我表態，這是對我的體恤，我很感謝。但我一旦接受派系支持，投入資源參選，基於情義，我勢必要表態，勢必要支持林岱樺。我沒辦法自己離開高雄，卻要高雄人支持跟我價值觀背離的候選人。」民進黨內部派系之間的角力，也讓2026地方選舉前的綠營布局再添變數。