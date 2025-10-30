我是廣告 請繼續往下閱讀

▲威廉（左起）、王子、小煜、阿緯、小杰與敖犬拿下實境節目主持人獎，如今卻因王子偷吃爭議，遭網友質疑是否有資格拿下該獎項。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲粿粿（左）和范姜彥豐（右）婚姻觸礁，男方更指控粿粿出軌王子，掀起輿論，網路上的各種討論也尚未停歇 。（圖／粿粿 IG @meigo.c）

男星范姜彥豐昨（29）日公開指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌，對象竟是多年好友王子（邱勝翊），事件震撼演藝圈。有網友感嘆，范姜彥豐選擇在金鐘獎後才揭開真相，未在王子上台前爆料，讓對方仍能風光領獎，這其實已是「最後的溫柔」。回顧第60屆金鐘獎頒獎典禮，「棒棒堂」成員威廉、王子、小煜、小杰、阿緯、敖犬，以節目《來吧！哪裡怕》奪下實境節目主持人獎，舞台上六人意氣風發。然而王子之後的聲明卻親口承認，自己在粿粿協議離婚的過程中，超過了朋友間應有的界線。這番說法非但沒有平息爭議，反而加深各界對范姜彥豐的同情，一名網友直言：「他沒有在金鐘獎前爆料，是對王子的最後溫柔。」底下留言也充斥對王子的不滿：「金鐘獎應該把獎收回」、「跟Andy一樣善良，卻都被糟蹋。」也有鄉民語帶譏諷，認為范姜彥豐選在頒獎後爆料更為犀利，「從高處打下來才過癮啊」、「這不是溫柔，是最狠的，讓他站在高位摔下來比較丟臉」、「頒獎後他成了『金鐘獎得主王子』，再爆出緋聞才更具衝擊」、「這或許是王子最後一座獎，算是留念。」事實上，在指控影片中，范姜彥豐言辭犀利，點名王子，「做錯事不可怕，可怕的是人沒有自我反省。你破壞了我的家庭，至今還與我的太太保持密切聯繫。做出這樣的事，你居然還能心安理得地打扮光鮮亮麗、走紅毯、甚至上台領獎，還自詡愛惜羽毛，真的可笑，我竟把這種人當真心朋友。」范姜彥豐痛心表示，自己已看過明確的出軌證據，卻眼睜睜看著枕邊人說謊發誓、毫不動容，讓他澈底看清這段婚姻。消息曝光後，外界輿論炸鍋，不僅同情范姜的處境，亦將矛頭對準王子，認為他人設崩壞，網路輿論兩極發酵。