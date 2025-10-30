我是廣告 請繼續往下閱讀

▲睦那京（左起）、李素敏、徐賢淑一同逛饒河夜市，挑戰臭豆腐。（圖／經紀人提供）

▲睦那京正式宣布來台，加盟洋基工程啦啦隊。（圖／記者張一笙攝）

韓國「新生代女帝」睦那京（목나경）確定將於本週末11月1、2日再度來台，並率領李素敏、朴淡備、崔洪邏、鄭嘉睿、李藝彬、金海莉、廉世彬、文慧真與安惠志等共10位韓籍啦啦隊員，一同出席第一屆《TCE台灣卡牌展覽會》，這場活動被粉絲稱為「最強韓啦聯軍」，預計將掀起新一波現場追星熱潮。而睦那京上次來台宣布加盟洋基工程職籃啦啦隊，更合體韓職傳奇女神徐賢淑也造成一股轟動。睦那京10月中宣布加盟台灣職籃「洋基工程」啦啦隊擔任隊長，成功引發熱議，外界曾戲稱她「打臉自己」，因為過去她曾公開表示「不會來台灣發展」，當時讓不少欣賞她的台灣粉絲感到十分可惜。不過睦那京也在成軍記者會上首度正面回應當時的決定：「那時我是韓國球團的隊長，不方便談未來計畫，所以開了個小玩笑，希望大家不要太認真！」她也笑著感謝洋基球團的邀請，讓她能夠親身參與跨國合作：「真的很開心能和台灣粉絲再次見面。」回顧上次來台，睦那京與李素敏除了一同出席洋基工程成軍記者會外，當晚便與「斗山雄傳奇隊長」徐賢淑前往饒河夜市體驗在地小吃，3人還一同挑戰台灣傳奇小吃臭豆腐，而3人的見面，也被稱為「韓國啦啦隊3世代合體」——徐賢淑代表黃金世代、睦那京象徵韓職巔峰期、李素敏則是新世代人氣象徵，3人當晚笑聲不斷、互動自然，成為不少粉絲心中的經典畫面這次《TCE台灣卡牌展覽會》將是睦那京首次以洋基隊長身分出席台灣大型活動，不僅讓棒籃球迷期待，也吸引大量粉絲、球迷提前卡位，主辦單位也透露，睦那京的人氣驚人，互動、合照的資格一開賣就售罄，預計現場將成為應援與卡牌文化融合的新焦點。