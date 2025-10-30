我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌今（30）日召開記者會，爆料「大同醫護公司」涉嫌在國家資通安全研究院標案中造假文件、違規使用中國製資通設備，甚至企圖以此通過驗收。他批評主管機關數位發展部「睜一隻眼閉一隻眼」，暗指大同醫護董事長、民進黨新潮流大老洪奇昌「背景深厚」。黃國昌指出，大同醫護在投標過程中出示不實的證明文件，並於履約階段違反規範，使用中國製資通產品，卻仍通過驗收，質疑相關部會縱容廠商、未盡監督責任。對此，大同醫護今日發出聲明嚴正否認，強調媒體報導「並非事實」。公司表示，整案均依法依約履行，所有硬體設備皆為全新採購，並附上原廠新品證明書，供應商為「全球知名美資品牌」，不存在使用中國製品的情事。大同醫護並指出，該專案並未涉及任何機密資訊，因此「無資安外洩疑慮」，且履約過程公開透明、可受檢驗。至於外界質疑的交期延誤，公司回應，驗收單位已依法執行逾期違約金，程序並無瑕疵。