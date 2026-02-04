隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限（2月5日）進入最後48小時倒數，密爾瓦基公鹿超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的動向成為全球焦點。儘管洛杉磯湖人一向被視為「巨星蒐集者」，但根據多位資深內幕記者的最新爆料，佩林卡（Rob Pelinka）等湖人高層佩林卡對字母哥的態度已趨於務實，甚至可能在大限前缺席這場世紀爭奪戰，轉而爭取實用的側翼和長人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
湖人認清現實　籌碼不足成硬傷

雖然《The Ringer》記者Howard Beck曾提到，字母哥本人對加盟湖人保有興趣，但現實的交易障礙卻難以跨越。記者Jake Fischer在最新的《TheI nsider Notebook》節目中給湖人迷潑了冷水：「目前我完全沒有得到湖人自認是字母哥爭奪戰競爭者的跡象。我認為湖人對於自己在當前NBA交易市場中的地位，有著非常現實且務實的理解。」

湖人目前的處境極其尷尬。他們在亨特（De'Andre Hunter）的爭奪戰中失利（亨特最終經由三方交易加盟國王），手中僅剩一個可交易的首輪選秀權，且球員資產僅剩下八村壘（Rui Hachimura）、文森特（Gabe Vincent）與克雷貝爾（Maxi Kleber）的到期合約。這類資產對處於重建邊緣、渴望大量選秀權與潛力新星的公鹿隊而言，吸引力近乎為零。



展望夏季　詹姆斯與里夫斯的動向是關鍵

儘管大限前機會渺茫，但Beck指出，若公鹿決定將字母哥留到今年夏天再處理，湖人的機會將大幅提升。屆時，湖人將擁有3個首輪選秀權可供調配，且里夫斯（Austin Reaves）將成為自由球員。屆時湖人必須先釐清詹姆斯（LeBron James）的去留與里夫斯的續約問題，才能進一步佈局字母哥的交易。

「我最近聽聞，從揚尼斯（字母哥）的角度來看，湖人是一支值得關注的球隊，將其視為另一支感興趣的隊伍，」貝克（Beck）在《扎克·洛威秀》（The Zach Lowe Show）上表示。「但同樣地，他們在交易資產方面存在困難。他們是另一支要等到夏天才會擁有更多選秀權籌碼的球隊，屆時一旦他們釐清了詹姆斯的去留，以及身為自由球員的里夫斯的動向，情況才會更加明朗。」

隨隊記者預警　可能只會有「令人失望」的小動作

對於急於看到球隊脫胎換骨的湖人迷，《The Athletic》湖人隨隊記者Jovan Buha也提前打下預防針。他在Podcast節目《Buha’s Block》中直言：「我仍認為湖人會有所行動，但我認為那可能只是一些令人失望的小動作，或是人們口頭談論、但實際上無法真正改變球隊現狀的小補強。」

目前湖人的補強重點已轉向尋找一名穩定的外圍防守者與具備外線威脅的側翼，若能額外找來一名具備護筐與跑動能力的長人則更佳。

消息來源：The RingerESPNJovan Buha

更多NBA相關新聞：

影／印城最準射手是誰？溜馬先生自認第三　克拉克神回應全場笑翻

弗拉格過譽？名宿馬許本狠酸「漏洞百出」：他明年選秀只能排第6

NBA／美媒爆熱火「7換1」梭哈字母哥　赫洛＋威金斯＋5選秀籤全送

相關新聞

NBA今日賽程》勇士VS獨行俠！柯瑞將缺陣　賽程、傷兵、直播一覽

NBA／哈登申請交易內幕曝光！與快艇續約談不攏？關鍵是此人動向

NBA內幕／勇士主帥柯爾公開喊話：希望庫明加快回歸　風向變了？

NBA唯一站扣巨人！229公分法爾竟轉當消防員？還有望打破世界紀錄