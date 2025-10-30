《NOWNEWS今日新聞》第一時間詢問粿粿經紀人與徵信社，截稿前尚未回應

▲粿粿（右）被拍到與王子（左）同居。（圖／王子 邱勝翊 Prince Chiu YouTube）

粿粿尚未離婚、卻已搬進王子家

▲粿粿（左）和王子（右）雙雙發聲，女方反擊控訴范姜彥豐說詞與事實不符，王子倒是直接認了自己就是小王。（圖／粿粿 IG ）

▲范姜彥豐在家庭背景、學歷、身高上都完勝王子，不僅擁有186公分身高，還是台日混血。（圖／范姜彥豐 IG @zack_fanchiang）

中信兄弟啦啦隊前女神粿粿（江瑋琳）與演員范姜彥豐婚變持續延燒，男方昨（29）日透過社群控訴妻子粿粿今年3月底與王子（邱勝翊）同行赴美2週後，返台行為開始異常，經常早出晚歸甚至通宵不歸，知情人士爆料：「人還沒離，就已經住進王子家中。」范姜彥豐無奈之下，只能選擇放棄協商，正式劃下3年婚姻句點。根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐之所以最後決定與粿粿離婚，正是因為徵信社掌握「」的畫面，對他而言那是最深的一刀。而王子與粿粿不倫戀爆光後，網友湧入留言區痛批：「這太傷人了」、「王子形象崩盤」，更有人感嘆：「愛得太真，反而成了輸家。」目前雙方尚未公開進一步回應。范姜彥豐與粿粿2022年結婚，曾是娛樂圈公認模範夫妻，社群上互動甜蜜，如今全成過去式，范姜昨日發布長達9分鐘影片，親口指控粿粿婚內出軌王子，並強調自己：「看到了明確證據！」口中的證據正是2人親密「照片」，他坦言自己從震驚、懷疑到崩潰，最後只能選擇離開：「那一刻，我知道這段感情已經回不去了。」范姜彥豐透露，他與粿粿婚變的導火線正是今年3月底的美國行，他透露粿粿返台後行蹤詭異、態度冷淡，夫妻互動驟減，范姜彥豐一度試圖挽回卻屢被冷處理，直言：「她不是早出晚歸，就是天亮才回家。」最後甚至完全不再回家，連女兒都見不到媽媽。知情人士透露：「他看到徵信拍到的畫面後崩潰，知道自己再怎麼努力也沒用了。」