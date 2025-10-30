我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園育達高中近日傳出「學生被禁止在學校附近買早餐」，許多學生抱怨，早上7點到7點半學校規定不得在校門口或附近早餐店用餐、購買早餐，引發熱議。桃園市議員黃瓊慧在Threads表示，已正式發文給教育局與交通局要求介入。網友指出，學校以「通勤車流量大、為了學生安全」為由，禁止學生在上學時段外出買早餐，只要是學校100公尺內，買早餐就會被登記，甚至連班級分數都會受影響。校方回應，是因7點至7點半車流壅塞，為避免交通意外，勸導家長臨時路邊停車，才要學生勿在該時段買早餐，用意是保護學生安全。不過這樣的說法仍讓學生與家長難以接受。有人批評，應該是要禁止家長在學校某個距離內禁止進入，而不是禁止學生買早餐。網友質疑，「學校裡面有餐車，他們都希望我們在學校裡買，不知道有沒有抽成」；也有網友說，「高中生有的很早就出門趕公車，早餐店還沒開，到了學校不給買早餐真的很過份。」不過也有人認為，每條規定都有理由，並且校內就有餐車和超商，有很多方法可以買早餐。桃園市議員黃瓊慧今日晚間表示，「聽了一下盧廣仲的早安晨之美，就寫了兩份公文出去」，已正式發文給教育局與交通局要求介入。她強調，早餐對學生發育與健康至關重要。黃瓊慧更指出，若交通真有問題，應由交通局會勘改善育達高中周邊行車動線，不是讓學生餓肚子。