▲「FUN心玩派對」當天活動流程。（圖／靖娟基金會提供）

▲中山親子館教你準備緊急避難包，危機來臨也不怕。（圖／靖娟基金會提供）

為讓家庭在假日共享愉快又有教育意義的親子時光，由臺北市社會局委託靖娟基金會承接的臺北市中山親子館與士林親子館，於今日（11月1日）在臺北表演藝術中心攜手舉辦「FUN心玩派對」大型外展活動。現場以繽紛活潑的氣氛打造親子共遊園地，結合表演、音樂與互動遊戲，吸引眾多家庭熱情參與，笑聲不斷！臺北市政府自民國100年度起推動「一區一親子館」育兒福利政策，廣設親子空間供0歲至學齡前兒童及家庭使用，打造友善育兒環境。靖娟基金會承接中山及士林親子館以來，持續與社區合作，結合鄰里與社福資源，舉辦社區外展活動，讓更多家庭了解並使用親子館資源，並將教育與安全推廣融入趣味互動遊戲，實現「在玩樂中學習」的理念，提升孩子自我保護能力，也協助家長掌握安全教育方法。本次活動最受矚目的亮點是親子互動音樂劇〈小紅帽 × 莫札特〉。故事以經典童話《小紅帽》為藍本，搭配莫札特名曲旋律，帶領孩子進入奇幻冒險世界。小紅帽得知奶奶生病，提出要獨自前往森林探望，媽媽反覆叮囑不要跟陌生人說話，小紅帽能否牢記安全守則？森林裡的大野狼又會如何出現？透過音樂與互動，孩子在歡笑中學會自我保護與人身安全的重要性，寓教於樂、印象深刻。本著靖娟長期對兒童安全議題的推廣，活動現場更是結合兒童安全議題，與其他社區資源單位一同設置10個與兒童安全相關的闖關關卡，孩子們只要完成闖關、集滿7個章後即可至服務台領取宣導獎品。其中中山親子館更設置緊急避難包關卡，讓親子了解緊急避難包的重要性及使用時機，在災害發生時，緊急避難包便能提供必要物資，幫助家庭迅速前往避難場所，及時遠離危險；藉由闖關遊戲，讓孩子在玩樂中學會安全守則，家長也能實際了解如何落實日常安全教育。除音樂劇和闖關活動外，活動還安排〈小丑氣球雜耍〉作為開場，逗趣造型與巧妙氣球造型帶領大小朋友進入歡樂氛圍；下午三點半的〈動感歌舞派對〉將活動推向高潮，家長與孩子隨音樂節奏盡情擺動；最後以〈抽獎好禮大放送〉畫下完美句點，帶給家庭滿滿驚喜。靖娟基金會周金明處長表示，透過這次外展活動，希望讓更多家庭了解親子館的多元服務，包括親職講座、親子共玩課程及安全教育推廣，鼓勵家長在日常生活中創造陪伴時光，強化家庭連結與支持。未來，中山與士林親子館將持續走入社區，與家庭一同「玩出幸福力、陪伴不設限」。