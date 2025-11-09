我是廣告 請繼續往下閱讀

▲OHCA病友黃先生（紅衣）與醫療、消防團隊會面，感謝跨單位合作成功救命。（圖／奇美醫院提供）

到院前心跳停止（OHCA）的患者存活不易，而有些人救回來，功能卻受損，不過奇美醫院在這方面表現出色，急診醫學部今年已急救120名OHCA病人，恢復自發性心跳比率達40.8%，其中12人康復出院，包括54歲的黃先生，他在夜市擺攤時，突發心跳停止，所幸經院外急救與奇美團隊接力，成功重啟生命。奇美醫院舉辦「重啟心跳・擁抱新生」分享會，邀請康復病友及家屬參加，和曾參與搶救的消防局緊急救護技術員、急診醫護與心臟團隊相聚，透過「生命之鏈」（Chain of Survival）最後一環「心理支持」，讓醫病共同見證新生。與會的黃先生因胸腺腫瘤穩定追蹤治療，日前在夜市倒地後失去呼吸與心跳，恰巧被休假的救護技術員發現，並立即實施CPR心肺復甦和AED電擊，不久便恢復心跳，緊急送抵奇美醫院後，經急診團隊插管治療並轉入加護病房，住院期間再完成體內去顫器（ICD）植入以預防再發，最終康復出院，神經功能恢復良好。此外，52歲傅先生則是在家出現胸痛後，到奇美醫院急診就醫，診斷為急性心肌梗塞，治療中突發心律不整，導致心跳停止，急診團隊立即啟動葉克膜（ECMO）搶救，隨後由心臟內科緊急進行心導管手術，及時將阻塞血管打通，再經加護病房治療後，日前平安返家，現已恢復自理功能與正常生活。奇美醫院副院長湯宏仁表示，這些成功案例展現奇美醫療體系的實力，從院外即時急救、消防局派遣中心線上指導，到院內多專科合作，環環相扣；急診醫學部主任蔡長志擇說，今年的救治成果印證團隊與制度完善，也展現跨單位協作在提升生存率上的價值，未來將持續守護民眾心跳，協助更多家庭擁抱生命。