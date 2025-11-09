我是廣告 請繼續往下閱讀

45歲吳先生睡前喝水時，突然感覺左手無力，連水杯都拿不穩，且左半身出現麻木刺痛，懷疑腦中風，立刻請家人撥打119，到雙和醫院急診檢查後，確認是急性缺血性腦中風，醫療團隊立刻啟動中風小組施打血栓溶解劑（rt-PA），3週後平安出院，復健追蹤發現幾乎已完全恢復。雙和醫院副院長陳龍指出，從影像可見此患者病灶位於雙側額葉皮質下區，這次發病可能與長年高血壓卻未規律服藥有關；根據NIHSS評估為6分，屬中度中風，所幸搶救迅速，從凌晨2時21分進入急診，到凌晨3點5分完成血栓溶解劑施打，前後僅44分鐘，之後立即進行血管攝影與磁振造影，確認腦部血流，證實腦部損傷已降到最低，成功避免嚴重後遺症。陳龍表示，雙和醫院自開院第2年即成立中風中心，持續強化流程與跨科合作，使急性中風病人治療比例及成功率逐年提升；據院內統計，近3年透過靜脈血栓溶解或血管取栓（EVT）治療的比例，已由2023年的15.2%上升至2025年的24.8%，顯示醫療團隊在黃金期搶救的效率顯著優化。此外，陳龍指出，中風病人透過救護車送醫的比例，也從3成提高至近6成，顯示「微笑、舉手、說你好，有問題立刻打119」的衛教宣導，應已使民眾辨識中風症狀的能力提升，讓更多患者能及時就醫；院內統計顯示，治療後失能評估分數小於3分的病患比例達6成，而血栓取出手術的血管打通率更突破9成。雙和醫院現推動「中風一條龍照護」制度，從急性期治療、住院復健到回診追蹤，整合多專業團隊，有效協助患者重拾生活品質，未來將持續結合臨床數據分析與人工智慧輔助決策，協助更多中風病人在黃金時間內重獲新生。