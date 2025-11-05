普發一萬登記完開喝手搖飲料優惠，CoCo都可表示，11月最便宜珍奶0元多一杯！今（5）日週三好友日「日焙珍珠奶茶買一送一」；雙11迎立冬節氣，日焙珍珠奶茶、冬韻擂焙珍奶、QQ奶茶、28茉粉角輕乳茶、粉角奶茶五大優惠天天喝。另外，鶴茶樓旗下青山4大門市接力開幕優惠一次看。

CoCo都可：珍奶0元多一杯！11月「買一送一」五大飲料雙11立冬優惠
手搖飲料優惠霸主CoCo都可11月又放火，雙11、立冬「買一送一」五大優惠：
◾️今全台門市「珍奶0元多一杯」！CoCo都可表示，今週三好友日11月5日，於官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享「日焙珍珠奶茶(L)第二杯0元」，相當於買一送一才65元、平均一大杯32.5元，秋冬變冷，暖暖喝來自鹿兒島的焙茶香氣，奶茶控別錯過。

提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。

◾️11月「2杯69元」LINE好友優惠券！CoCo都可11月LINE好友禮包快收下，從官方帳號領券點餐，每人可享「指定品項2杯69元」優惠，一共有6張券、相當於爽喝12杯，粉角檸檬冬瓜L、布丁奶茶L、QQ奶茶組合「任選2大杯69元」。

◾️CoCo「買一送一」外送優惠！CoCo都可表示，外送平台foodpanda則是即日起至11月12日，開喝「28茉粉角輕乳茶(L)、QQ奶茶(L) 買一送一」。

提醒大家，實際活動詳情及辦法以外送APP及官網結帳頁面顯示為主；部分門市不參與本活動；限同品項同糖冰，外帶自取不適用，數量有限售完為止；買一送一活動需顯示2杯才會自動帶入折扣。

▲CoCo都可週三好友日12/7也有超人氣「珍珠鮮奶茶」買1送1優惠。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可11月珍奶優惠發瘋，爽喝日焙珍珠奶茶、冬韻擂焙珍奶、QQ奶茶、28茉粉角輕乳茶、粉角奶茶、珍珠鮮奶茶。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
◾️立冬「2杯79元」冬韻擂焙珍奶！CoCo表示，11月7日立冬補冬補嘴空，推出溫補冬韻擂焙珍奶「2杯79元」優惠！喝得到馬玉山客家擂茶配方，推薦溫溫喝最療癒。提醒大家，冬韻擂焙珍奶內含穀物碎粒易沉澱，飲用前適度搖勻並小心吸食。

◾️雙11「CoCo買一送一」momo購物優惠！歡慶雙11購物節！CoCo都可攜手MoMo購物網推出獨家優惠，11月9日00:00開搶「粉角奶茶L 買一送一」優惠券（限量10000張）；「百香雙響炮L」2杯特價99元組合價。

LINE禮物、蝦皮購物還有2杯「奶茶三兄弟L」特價88元、2杯「3Q奶茶L」特價88元、2杯「冬韻擂焙珍奶L」特價88元、2杯「珍珠鮮奶茶L」特價111元可入手。

▲青山「免費喝手搖」新店開幕優惠。（圖／青山提供）
▲青山11月五大新店開幕，免費喝指定飲料、全品項5折。（圖／青山提供）
鶴茶樓「青山」：11月四大門市接力開幕優惠
鶴茶樓旗下「青山 青茶專業製作」，11月全台4大門市開幕，每周六接力撒優惠（限到店購買，線上預訂／外送不適用）。

◾️開幕日「免費領取指定大杯飲品」1杯、第2杯起「全品項5折」！指定飲品：冬青／桂花玄米茶／天蟬那堤（3選1，每人限領一杯）；第二杯起購買任意飲品5折優惠（每人限購5杯）。

◾️開幕後三日（第2～4日）「全品項73折」優惠（每人限購5杯）。

青山 桃園中正店 資訊
地址：桃園市桃園區中正路599號
開幕日：11月8日
開幕後三日：11月9日至11月11日

青山 台南善化店 資訊
地址：台南市善化區中正路358號
開幕日：11月15日
開幕後三日：11月16日至11月18日

青山 台南東寧店 資訊
地址：台南市東區東寧路408號
開幕日：11月22日
開幕後三日：11月23日至11月25日

青山 永和樂華店 資訊
地址：新北市永和區永和路一段180號1樓及2樓
開幕日：11月29日
開幕後三日：11月30日至12月2日

