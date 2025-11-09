我是廣告 請繼續往下閱讀

▲具惠善被批恐怖情人，安宰賢（如圖）被罵渣男，兩人形象重挫後各自重新出發回歸演藝圈發展事業。（圖／IG aagbanjh）

以韓劇《流星花園》走紅的演員具惠善今（9）日迎來41歲了！她與安宰賢因拍攝《吸血鬼醫生》而結緣，2016年步入婚姻殿堂時，兩人更將婚禮費用全數捐作慈善，甜到不行。沒想到，婚姻僅維持3年便告終，離婚後兩人還不斷公開互撕。具惠善曾透露，安宰賢首次提出離婚時，她根本不敢相信，還以為很快就能重修舊好，沒料到他是認真的；她也曾公開了兩人的夫妻協議，裡面詳列她制定的12項條守則，引發熱議。具惠善和安宰賢的愛情故事，至今還讓很多人印象深刻。兩人2015年因拍《吸血鬼醫生》認識，沒多久就擦出愛火，感情進展超快，還選在2016年5月20日登記結婚，甚至把婚禮費用全捐出去做公益，當時甜到不行。不過好景不常，婚後3年關係開始出問題，因為生活習慣、溝通方式不合，加上外界壓力，兩人之間的矛盾越來越多，最後甚至在社群上隔空互嗆，2020年7月雙方透過律師離婚，正式為這段短命婚姻畫下句點。具惠善曾透露，當初安宰賢提出離婚時，她原以為只是瞎說的，心裡仍覺得有機會挽回，沒想到對方態度非常堅決，甚至表示希望可以盡快離婚，讓她一時難以接受，甚至懷疑這段婚姻是不是早就出了問題；她也說過：「如果這不是夢，那就是心已經不在這裡了。」，分開後她暴瘦11公斤，精神狀況明顯低落；而安宰賢在公開活動被問到具惠善時，也顯得相當緊張，現場氣氛一度尷尬。當時具惠善在社群上公開了一份夫妻生活公約，裡面列出安宰賢必須遵守的12條規定，像是喝酒只能到11點、喝醉也不可以使用暴力跟發酒瘋、不可以喝到爛醉、不帶給他人困擾、除了工作以外，不能超過12點回家、吃剩的食物要立刻清理、小心說話，別在背後批評他人、整理好鞋子、每週清理一次貓砂盆、要把髒衣服放進洗衣間、沒有要洗的衣服脫掉後要收好、不可以無理取鬧。而在她自己那欄則寫著無，公約上還有兩人的簽名。這份文件一曝光，立刻引發熱議，不少人感到驚訝，覺得條款太嚴格，也有人猜測她可能為了維持婚姻付出很多，甚至引來外界對家暴傳聞的揣測。不僅如此，兩人的風波並沒有就此平息，反而越演越烈。具惠善被批是恐怖情人，傳出常查男方通訊紀錄、打電話追問行蹤；安宰賢則被罵渣男，因為當時具惠善爆料離婚原因和外貌有關，說安宰賢嫌她乳頭不夠性感，讓兩人形象都重挫，安宰賢更因此沉寂了將近2年才復出。近年來，具惠善回到校園學習；安宰賢則重新投入戲劇與綜藝節目，慢慢回歸螢光幕前。11月9日的壽星不只有具惠善！還有台灣演員江國賓、中國演員陳赫、台灣藝人王承渲、台灣歌手沈建宏、韓國女團TWICE成員平井桃momo，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！