▲周潤發濃眉大眼、氣質出眾。（圖／翻攝自IMDb）

▲《替身殺手》是周潤發（左）拍的第一部好萊塢作品。（圖／翻攝自維基百科）

▲周潤發（右）把所有財產交給太太陳薈蓮（左）處理，將陸續捐出高達220億台幣的財產。（圖／美聯社／達志影像）

香港影帝周潤發身家高達56億港幣（約新台幣220億元），他與老婆陳薈蓮膝下無子，曾公開表示，未來會透過慈善基金會將99%財產陸續捐出。如此大愛的發哥，其實有段悲慘童年，他因父親嗜賭成性，家境貧困，7歲前都生活在農村，從小被叫「細狗」，甚至不知道自己的本名是周潤發；長大後，他才靠著自身努力跨越階級，成功翻身。周潤發曾分享童年經歷，他說小時候家裡窮，住在香港南丫島的農村，7歲前不識字，也不知道自己的名字，整天在山裡跑來跑去、幫忙務農，一直被喊乳名「細狗」，直到上小學時，才知道原來自己名叫周潤發。發哥笑說，當時老師點名，他還一度滿頭霧水，不知道是在叫他。而他的名字由來與爸爸有關，因為出生在閏三月，父親又希望「發財」，便將他取名「閏發」；後來算命師說他命中缺水，於是改成「潤發」。誰也沒想到，這個看似平凡的名字，日後會享譽國際，紅到好萊塢。周潤發為了賺錢貼補家用，國中3年級沒念完就出社會打工，當過擦鞋工、郵務員，也在飯店、辦公室打雜。直到18歲在朋友的慫恿下，他才報考TVB演員訓練班，正式開啟演藝之路。起初周潤發只能跑龍套，但他天資聰穎，加上濃眉大眼與185公分的高挑身材，很快就獲得賞識，憑港劇《網中人》、《上海灘》在中港台3地爆紅。不過發哥的星路並非一帆風順，拍完《上海灘》後的6年間，他沒再出現代表作，甚至一度被嘲是「票房毒藥」，事業陷入低潮。直到1986年，他與狄龍、張國榮合作電影《英雄本色》才再度翻紅，後面的《賭神》系列電影更是叫好叫座。周潤發1995年起還進軍好萊塢，拍攝《替身殺手》及李安執導的《臥虎藏龍》，名氣與地位攀上巔峰。而這當中也藏著勵志故事，周潤發剛赴美時英文不好，中學肄業的他讀劇本相當吃力。為了在好萊塢立足，當時已40歲的周潤發特地聘請英文家教，每天上2小時課，從音標開始學起，勤練多年才補足語言短板。這段奮鬥過程後來甚至被收錄進香港小學生教科書，鼓勵孩子不論身處何種環境、年紀，都要勇於學習。回看周潤發的一生，70歲的他早已嘗盡人情冷暖、榮辱起落，錢財對他而言不過是身外之物。他不崇尚名牌，甚至經常被粉絲直擊搭公車、地鐵出門，休閒娛樂就是慢跑、登山，一支Nokia手機更用了17年，生活樸實又自在。由於膝下無子，周潤發也早與太太陳薈蓮討論好，要把高達220億台幣的身家全數透過基金會捐出；周潤發還謙虛地說，這其實都是太太的主意。個性如此正直、愛妻又有才華的發哥，把自己活成明星中的典範，令人欽佩。