旅遊部落客「風塵萬里旅人手札」分享，日本瓦斯爐下面有個「神秘抽屜」，是許多剛搬到日本的人會好奇的東西，其實這是「烤魚爐」（魚焼きグリル），他表示，日本人超愛吃烤魚，用這個烤爐烤出來的魚外酥內嫩，相當好吃。《NOWNEWS》記者實際詢問住在日本的媽媽朋友，她表示，烤魚爐在人多的家庭很好用，多人份的焗烤也可以一次烤完！
預熱快！炸物回烤效果比微波爐好 內行人曝難清潔
旅遊部落客「風塵萬里旅人手札」表示，剛搬到日本的人第一次看到瓦斯爐下方的抽屜，可能會以為是用來放鍋蓋的，打開來才發現是「烤魚爐」！他表示，日本的瓦斯爐幾乎都會內建這個小烤箱，專門用來烤魚。在台灣也有人稱「烤魚爐」為「爐連烤」，就是瓦斯爐加上烤箱的意思。
「風塵萬里旅人手札」進一步指出，日本人超愛吃烤魚，從早餐到宵夜都可能出現鹽烤鯖魚或秋刀魚，這個烤爐火力集中、升溫快，不用預熱幾分鐘就能烤得外酥內嫩、香氣逼人。除了烤魚之外，還可以烤吐司、麻糬、雞腿，甚至回烤炸物都很方便，效果比微波爐還好，吃起來比較有烤的風味。但烤完一定要清理油盤，不然下次使用會有滿滿的魚味，也能在油盤鋪上錫箔紙，就不用耗費精力清潔了。
有網友大讚，「超好用」、「爐連烤比吃電的烤箱效果好太多」，不過也有內行人指出缺點，「滿方便，但要清潔去油去味道也是不容易，不馬上清潔整個烤爐內會殘留味道，所以我入住新家2年多都不敢用」、「空間超級小超級難清的，最後還是乖乖用烤箱還比較好清，不可能不用清，烤東西一定會有油煙」。
日本媽媽實測：多人料理很方便 台灣也有賣爐連烤
《NOWNEWS》記者實際詢問居住在日本的台灣朋友，他表示他家中目前沒有用爐連烤，現在爐連烤也比較少見。不過有另一位住在日本的媽媽朋友認為，爐連烤在人多的家庭很好用，她現在住處就有爐連烤，而且是除了烤魚爐之外，還有另一個烤箱，「烤箱很大，多人份的焗烤也可以一次烤完，廚房空間不夠放烤箱的話，爐連烤很方便，外型俐落又省空間」。不過她也指出缺點，如果瓦斯爐、烤箱其中一個壞掉無法修理，就要整組換新，沒辦法只換掉其中一個。
現在台灣也有廚具廠商販售爐連烤，像是台灣林內就有爐連烤三口爐，除了日系小巧型烤箱之外，也有美式爐連烤，相比日系爐連烤，美式烤箱容量較大，更適合多人的大家庭使用，不過瓦斯爐下面就沒有收納空間。
