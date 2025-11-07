我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨華裔商人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺與洗錢案持續延燒！其中主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，沒想到現在國民黨前立委李德維、現任立委林思銘被媒體爆出，曾被劉、李個別找上關說協助入境，目前相關單位正調查兩人的涉入程度。對於指控，林思銘辦公室回應，辦公室僅是透過電話協助民眾詢問行政機關申請流程，至於後續是否核准決定，由主管機關辦理，並無干涉相關審查，因此絕無進行關說之事，至於李德維則表示不回應。柬埔寨的大型犯罪組織「太子集團控股」（Prince Holding Group）涉及電匯詐騙、洗錢及「殺豬盤」詐騙等，其創辦人陳志14日遭到美國司法部及財政部以詐欺等罪名聯合起訴，更眼名太子集團在台灣的9家公司及3名國人，北檢4日展開搜索該集團在台成立的9家公司，查扣超過45億資產、拘提26人到案，並陸續羈押其高層，包括在台最高負責人王昱棠、總務長李守禮、二把手辜淑雯、幹部邱子恩四人。根據《自由時報》報導指出，太子集團董事長陳志主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，甚至疑似找上國民黨前立委李德維、現任立委林思銘關說協助入境，目前相關單位正調查兩立委的涉入程度，包含是否有金錢往來、是否涉及違法事項等。對此，林思銘辦公室表示，本辦公室僅是透過電話協助民眾詢問行政機關，再將行政機關的電話回覆內容，告知申請人相關申請流程應該如何進行，以及需要準備哪些審查資料文件。至於後續是否核准決定，由主管機關辦理，本辦公室無權置喙，更不會涉入干涉相關審查，因此絕無本辦公室進行關說之事。