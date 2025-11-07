我是廣告 請繼續往下閱讀

「台灣地區政治受難人互助會」明天將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，批評鄭麗文敵我不分，接受中共的史觀。鄭麗文今（7）日受訪回應，出席相關的祭悼活動，是希望兩岸和解、兩岸和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。鄭麗文說，國共內戰以及東西陣營冷戰背景影響台灣民主發展，1950年代台灣經歷肅殺的政治氛圍，二二八事件後更進入白色恐怖時期。她表示，本次活動是對白色恐怖政治受難者的秋祭追思。鄭麗文說，她於2005年加入國民黨時，當時主席連戰即希望推動兩岸融冰、前往中國訪問。她加入後也曾邀請曾因228事變遭逮捕並坐牢30年的陳明忠，到國民黨中央黨部遞交「和平之鑰」給連戰，象徵因國共內戰與冷戰背景下受迫害者的歷史記憶。她補充，當年台灣出現許多共諜案、在中國亦有國民黨員與政治工作者遭逮捕、受虐甚至犧牲生命，許多人坐了數十年黑牢，是共同歷史悲劇。她期盼這些悲劇不再重演，未來台灣人民不必因政治理念付出生命代價。鄭麗文強調，台灣經過數十年民主轉型，已成為尊重政治言論與思想的社會，因此她將出席追思活動，希望藉此呼籲兩岸和解與和平，讓政治理念不再成為迫害人民的理由。