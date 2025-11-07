我是廣告 請繼續往下閱讀

▲來自耶魯大學醫學院的Joy Hirsch。（圖／劉祐龍攝）

▲臺大校長陳文章與James Rothman。（圖／劉祐龍攝）

2013年諾貝爾生醫獎得主James Rothman以及耶魯大學醫學院教授Joy Hirsch夫婦，5日應邀參加「臺灣大學宋恭源先生頂尖研究講座」發表學術演說。臺大校長陳文章親自出席致謝，強調期待雙方交流「僅僅是個開始」，希望未來臺大與耶魯大學之間能有進一步的合作。學術巨擘Rothman於臺大演講中，揭示了大腦神經突觸傳導速度的秘密：其訊號傳遞速度僅需不到1毫秒，這比體內其他細胞的融合過程快上了一萬倍。Rothman發現，大腦的速度來自於這種高度對稱且精密的組織，他提出了一個全新的「香檳瓶模型」—— 12 組 SNARE 蛋白就像不斷壓縮香檳瓶的壓力，在囊泡內部積蓄了巨大的能量，而「鈣離子感測器」環形結構就像是瓶口的軟木塞。當鈣離子湧入，軟木塞被拔開的瞬間，積蓄的巨大壓力釋放，將神經傳導物質高速噴灑到接收端的突觸上。這項發現很快在臨床上獲得了驗證。研究團隊分析了一名患有嚴重智力障礙的罕見疾病患者，發現其蛋白上僅有一個胺基酸發生突變。當他們將這個突變蛋白放入人造突觸系統中，發現該突變蛋白只有6組 SNARE 蛋白。這項結果證實，失去由 12 組蛋白構成的「渦輪增壓」機制，可能是導致該患者神經功能障礙的直接原因。Rothman的研究，不僅解開了大腦運作的秘密，也為理解特定神經退化疾病與認知障礙，提供了全新的分子層次解答。來自耶魯大學醫學院的Joy Hirsch以「雙人神經科學的嶄新世界」為題發表演講。她指出，其團隊證實人類大腦在處理「真人即時互動」時，會啟動遠比觀看影片或視訊更為強烈的神經反應，甚至在「同意」與「不同意」他人時，所啟動的神經迴路也截然不同。Hirsch的團隊採用「近紅外光譜儀」（NIRS）技術，來克服傳統 fMRI 無法同時測量兩個互動個體的限制。Hirsch發現，語言系統與臉部處理系統，會根據「同意」或「不同意」的狀態，以完全無法預測的獨特方式重新組合。這顯示「同意」與「不同意」是兩種根本上不同的大腦心智狀態。針對疫情後全球普遍經歷的「Zoom 疲勞」，Hirsch的研究推論，正因為視訊的社交線索是「稀疏的」（sparse），大腦必須更費力地工作，消耗更多能量，以試圖獲取必要的社交資訊，這或許就是造成 Zoom 疲勞的神經基礎。此研究為理解人類複雜的社交行為提供了全新視角，不僅為社交障礙的臨床應用提供了新模型，也為未來的人工智慧與人機互動發展，提供了關鍵的生物學參照。兩場頂尖講座均座無虛席，臺大校長陳文章更親自到場致謝。他表示，熱烈歡迎羅斯曼教授與赫希教授的來訪，並強調此次合作「僅僅是個開始」。陳文章提到，雙方商討過潛在的合作方案，由於有臺大傑出校友正在耶魯大學服務，合作前景「非常樂觀」。未來歡迎兩位學者再次來訪，並與生命科學院等其他學院進行跨領域的分享。此次諾貝爾獎得主講座得以成行，幕後推手功不可沒。陳文章也特別感謝講座捐贈人宋恭源先生，並同時感謝臺大傑出校友、天普大學前副校長戴海龍的大力推薦與聯繫，才促成了這次學術盛會。