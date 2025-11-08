我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張震（中右）在《幸福之路》扮演紐約的外送員，一度連當地真正的外送員都以為他發生事情，前來關心。（圖／甲上娛樂提供）

▲張震（右）在《幸福之路》與女童星有父女親情對手戲。（圖／甲上娛樂提供）

▲張震在《幸福之路》碰到一連串的挫折與打擊，他認為自己戲外真實的性格比較樂天。（圖／甲上娛樂提供）

曾以《緝魂》獲金馬影帝榮銜的張震，今年以在紐約拍攝的《幸福之路》打進準影帝名單，該片製片德斯汀丹尼爾克雷頓正好是漫威大片《尚氣》導演，演他妻子的陳法拉也在《尚氣》有重要角色。問他如果再跟德斯汀合作《尚氣2》如何？他妙答：「那如果《蜘蛛人》不是更好嗎？」原來德斯汀也是《蜘蛛人：重生日》的導演，也曾在紐約拍攝部分內容。在《幸福之路》中，張震飾演獨自在紐約打拚的華人，一心等待妻子陳法拉帶著女兒來團圓，不料租房的錢被騙走，生活上的處境越來越艱難，他又沒辦法對妻兒說明白，只好自己繼續蠻幹，越弄越糟糕。他笑稱在冬天的紐約街頭拍戲，比想像中還冷，他是第一次飾演外送員，體會到這行業的辛苦，坦言：「現在叫外送有比較客氣。」拍攝當時，還真的有紐約在地外送員以為他弄丟腳踏車，特別過來關心，雖然讓他感動，也只好說自己在忙先不用管。與製片德斯汀則相處融洽，認為跟德斯汀聊天蠻愉快，而且德斯汀也是很有趣的人。看起來彼此再合作，不是沒有可能。出人意料的是，張震近期最幸福的事，竟然是睡滿9小時。他說道：「那一天睡了9個小時，中間都沒有起來，覺得一整天都很美好。」過去張震的睡眠時間比較短，也習慣晚睡，可是生了女兒之後，就要陪她上學、吃早餐，較無睡眠自主權。他自認目前的幸福指數比及格高，好在自身的個性，就算可能會有暗黑的想法，大致上還是偏向樂天的態度，不會鑽牛角尖。電影裡的主角有個9歲的女兒，片子後半段還跟著爸爸穿梭在紐約的大街小巷。現實生活中，張震的女兒10歲，他若有機會都會帶女兒到片場去看拍戲的過程，女兒也知道他是大明星，但不會刻意要引導她未來接棒往演藝圈發展，張震認為一切看她自己的想法。近期張震的好友舒淇推出首部執導的電影《女孩》，他表示對演而優則導還沒有想法，大讚看完《女孩》覺得舒淇太厲害，應該是她要先多拍一點影片，自己就先不急。他認為舒淇是一個很會用演員的導演，問他未來是否演出舒淇執導的電影，他笑答：「她會先找馮德倫先生吧！」其實張震也有跟編劇朋友研究一些自己感興趣的題材，只是目前還在開發階段。11月22日舉行的金馬獎頒獎典禮，張震已經在跟劇組請假中、期待能出席。對於拿下第2座金馬影帝，他有自信也有信心，目前其他對手的演出都只看過片段，可是他覺得在《幸福之路》的角色很特別，演出的狀態也很放鬆，就看評審是否夠青睞了。