缺席世界大賽的美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇牛棚大將維西亞（Alex Vesia）於今（8）日透過個人Instagram帳號發布了令人心碎的貼文，證實他與妻子在10月痛失他們剛出生不久的女兒。
跨隊聲援！藍鳥投手群帽子也貼「51」支持維西亞
道奇在世界大賽開打前就官方宣佈維西亞因「重大的家庭因素」必須離隊一段時間，因此無法隨隊參與世界大賽。當時球迷對於請假的真正原因眾說紛紜，而在世界大賽的比賽中，不僅道奇的球員，連多倫多藍鳥的牛棚投手群也都在帽子上貼上了維西亞的背號「51」，以此來默默表達對他的聲援與支持。
維西亞親揭缺席世界大賽真相 證實愛女不幸離世
維西亞在貼文中分享了一張與小嬰兒手牽手的照片，配文寫道：「我們的小天使，我們將永遠愛妳，妳會永遠和我們在一起。」他沉痛地告知外界：「我們美麗的女兒於10月26日星期日（美國時間）升上天堂。」這表示他們的女兒是在道奇贏得世界大賽二連霸期間不幸過世的。
維西亞坦言：「我們正在經歷的痛苦，沒有任何言語可以表達，但我們將她擁抱在心中，珍惜與她度過的每一刻。」
在經歷這段艱難時期時，維西亞夫妻收到了來自各方的溫暖支持。他特別向球迷、球隊和醫療團隊表達了感謝：「感謝道奇隊、藍鳥隊以及所有棒球球迷的愛與支持。我們看到了你們所有的訊息、評論和貼文。這帶給了我們極大的安慰。」他同時感謝了醫療人員和所有支持他的人，並總結道：「我們遇到的每個人都非常棒。獻上我們的愛，維西亞留。」
牛棚定心丸 維西亞整季表現穩健
現年29歲的維西亞本季為道奇出賽68場，主投59.2局，防禦率3.02，送出80次三振與19次四壞球，表現穩定。季後賽中，他在4.2局中投出3.86的防禦率，僅在7場登板中的1場有失分，是道奇牛棚的不可或缺的左投之一。
我是廣告 請繼續往下閱讀
道奇在世界大賽開打前就官方宣佈維西亞因「重大的家庭因素」必須離隊一段時間，因此無法隨隊參與世界大賽。當時球迷對於請假的真正原因眾說紛紜，而在世界大賽的比賽中，不僅道奇的球員，連多倫多藍鳥的牛棚投手群也都在帽子上貼上了維西亞的背號「51」，以此來默默表達對他的聲援與支持。
維西亞親揭缺席世界大賽真相 證實愛女不幸離世
維西亞在貼文中分享了一張與小嬰兒手牽手的照片，配文寫道：「我們的小天使，我們將永遠愛妳，妳會永遠和我們在一起。」他沉痛地告知外界：「我們美麗的女兒於10月26日星期日（美國時間）升上天堂。」這表示他們的女兒是在道奇贏得世界大賽二連霸期間不幸過世的。
維西亞坦言：「我們正在經歷的痛苦，沒有任何言語可以表達，但我們將她擁抱在心中，珍惜與她度過的每一刻。」
在經歷這段艱難時期時，維西亞夫妻收到了來自各方的溫暖支持。他特別向球迷、球隊和醫療團隊表達了感謝：「感謝道奇隊、藍鳥隊以及所有棒球球迷的愛與支持。我們看到了你們所有的訊息、評論和貼文。這帶給了我們極大的安慰。」他同時感謝了醫療人員和所有支持他的人，並總結道：「我們遇到的每個人都非常棒。獻上我們的愛，維西亞留。」
牛棚定心丸 維西亞整季表現穩健
現年29歲的維西亞本季為道奇出賽68場，主投59.2局，防禦率3.02，送出80次三振與19次四壞球，表現穩定。季後賽中，他在4.2局中投出3.86的防禦率，僅在7場登板中的1場有失分，是道奇牛棚的不可或缺的左投之一。