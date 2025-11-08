鳳凰颱風今（8）日清晨升格為中度颱風，強度還在持續增強當中，路徑預估在登陸菲律賓呂宋島之後，鬼轉北衝朝台灣而來，氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，下週一開始北部及東北部就率先變天，下週二、三則要慎防鳳凰「暴風及大量降雨」，威力不可小覷，但同時也要持續關注颱風強度以及路徑變化。
週末秋老虎高溫飆33度！下週鳳凰颱風慎防「劇烈狂風豪雨」
吳德榮表示，今天及明（9日）兩天「秋老虎」再現，各地天氣晴朗，各地區白天熱，最高氣溫都達33度以上，早晚比較涼，北海岸及東半部偶有局部零星飄雨的機率，今日各地區氣溫為北部21至33度、中部20至34度、南部22至35度、東部21至33度。
吳德榮提到，根據最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽侵襲台灣；各別模擬路徑（細線）則顯示，鳳凰北轉過程，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣、部分中緯度穩定空氣的逸入而逐漸減弱，但也因為各別模擬強度減弱的幅度有差異，模擬路徑也更加分散，都還要持續觀察。
吳德榮說，下週一（10日）鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區也轉有降雨機率；下週二、三（11、12日）慎防鳳凰颱風挾「暴風及大量降雨」的威脅，發生的機率仍很高，各地風雨的分布、模式仍在調整，需持續觀察；下週四鳳凰颱風減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉；下週五（14）日西半部多雲時晴，東半部偶局部短暫雨。
鳳凰颱風路徑基本確定襲台！南北風雨時程仍有差別
氣象粉專「台灣颱風論壇」則也最新分析鳳凰颱風對南北影響時程，「北部及東部，下週一就會開始下雨，快的話週日晚上就開始下，加上東北季風開始增強、迎風面關係，共伴效應將開始發威，發生的位置將會出現持續性的劇烈降雨，即使颱風是從西南部尻上來，仍然不可輕忽共伴效應、迎風面造成的劇烈降雨威脅，下週一（10日）、週二（11日）風險最高。」
「台灣颱風論壇」提到：「西南部地區，雖然颱風在靠近台灣的過程中可能逐漸減弱，但減弱的幅度、速度目前模式預報較為分歧，加上颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，請務必以最高規格進行防範颱風，主要影響時間是從週二（11日）晚上至週四（13日）清晨。」
資料來源：吳德榮「洩天機教室」專欄、台灣颱風論壇
