我是廣告 請繼續往下閱讀

週末秋老虎高溫飆33度！下週鳳凰颱風慎防「劇烈狂風豪雨」

今天及明（9日）兩天「秋老虎」再現，各地天氣晴朗，各地區白天熱，最高氣溫都達33度以上，早晚比較涼

鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽侵襲台灣

▲根據最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽侵襲台灣。（圖/洩天機教室）

下週二、三（11、12日）慎防鳳凰颱風挾「暴風及大量降雨」的威脅，發生的機率仍很高，各地風雨的分布、模式仍在調整，需持續觀察

▲吳德榮表示，下週二、三（11、12日）慎防鳳凰颱風挾「暴風及大量降雨」的威脅，發生的機率仍很高，各地風雨的分布、模式仍在調整，需持續觀察。（圖/中央氣象署提供）

鳳凰颱風路徑基本確定襲台！南北風雨時程仍有差別

北部及東部，下週一就會開始下雨，快的話週日晚上就開始下

下週一（10日）、週二（11日）風險最高。」

主要影響時間是從週二（11日）晚上至週四（13日）清晨。」