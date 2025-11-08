我是廣告 請繼續往下閱讀

塞爾維亞網球傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）今（8）日在希臘錦標賽中打出統治力，在4強戰以6：3、6：4直落二擊退德國會外賽黑馬漢夫曼（Yannick Hanfmann），順利挺進決賽，將對決義大利年輕好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti），劍指個人職業生涯第101座巡迴賽冠軍。值得一提的是，兩人的對戰紀錄是8勝1敗，喬帥握有壓倒性優勢，且近來已取得5連勝。這場耗時79分鐘的比賽中，喬科維奇雖在第二盤出現短暫波動，但他迅速穩住陣腳，掌控比賽節奏。這場勝利不僅讓他在2025年保持先贏首盤後開季30連勝的完美戰績，也成功突破了近幾個月以來在法網、溫網、美網和上海大師賽接連四強止步的陰霾。喬科維奇賽後對比賽表現感到滿意，他坦言：「我認為這是我在本次比賽中打得最好的一場，而且來得正是時候。」他對現場熱情的觀眾表達了感謝，並稱讚道：「我曾在世界上一些最漂亮的室內球館比賽過，但我可以肯定說，這裡絕對足以排名前三。」喬科維奇近期舉家從貝爾格勒搬到雅典生活，使這裡對他而言具有「新主場」的特殊意義。喬科維奇在決賽的對手是義大利年輕好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）。穆塞蒂在另一場戲劇化的四強戰中，驚險地以6：0、5：7、7：5逆轉擊敗美國好手科達（Sebastian Korda）。在第3盤4：5時成功化解一個賽點後，最終成功鎖定勝利。對於穆塞蒂而言，這場決賽不僅是冠軍之爭，更是攸關他能否取得年終賽門票的關鍵一役。根據規定，若要首次在家鄉的年終賽亮相，穆塞蒂必須贏得雅典站的冠軍。目前，第8個也是最後一個年終賽名額由奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）暫時保有。穆塞蒂賽後表示：「我認為我們兩人都打出了一場精彩的比賽，水準不斷提高，腎上腺素飆升。我對自己在場上展現的態度和精神感到非常滿意。」值得一提的是，喬科維奇與穆塞蒂的對戰紀錄是8勝1敗，喬帥握有壓倒性優勢，且近來已取得5連勝。