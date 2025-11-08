我是廣告 請繼續往下閱讀

▲截至目前，唐西奇在2025-26賽季開季繳出場均40分、11籃板、9助攻、2抄截的驚人數據。（圖／美聯社／達志影像）

▲在沒有詹姆斯（LeBron James）的情況下，唐西奇承擔球權高達45%，是全聯盟最高。（圖／美聯社／達志影像）

當洛杉磯湖人後衛史馬特（Marcus Smart）在被問及唐西奇（Luka Dončić）本季初期的表現時，他乾脆捨棄語法規則，脫口而出：「Fantasticness（極致的精彩）。」這或許不是正確的英文字，但若不是唐西奇，你很難找到另一個能讓人突破語言邊界去形容的球員。目前他出賽5場，，是全聯盟最高；但他的，創生涯新低，顯示他的場上效率更進一步進化，率領湖人在沒有詹姆斯（LeBron James）的情況下，打出7勝2敗戰績。根據《Statitudes》數據專家Justin Kubatko指出，唐西奇成為自1962-63球季以來第一位開季前5場就拿下超過200分的球員，上一次達成這項壯舉的，是傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）。《The Athletic》專欄作家Dan Devine形容：「當唯一與你並列的名字是張伯倫時，你大概已經進入神話層級。」截至目前，唐西奇在2025-26賽季開季繳出場均40分、11籃板、9助攻、2抄截的驚人數據。雖然外線命中率僅3成05（對灰熊一戰1投11中），但他在禁區內的表現幾乎無人能敵——兩分球命中率高達67.2%，籃下命中率更達85%，罰球命中率78.9%。綜合下來，他的真實命中率（TS%）為0.636，遠超過生涯巔峰。Devine指出，歷史上僅有哈登（James Harden，2019-20）、恩比德（Joel Embiid，2020-21、2022-23）與字母哥（Giannis Antetokounmpo，2024-25）曾同時達到如此高的使用率與效率。「唐西奇正同時達成這兩者，這不是運氣，而是統治力。」在沒有詹姆斯（LeBron James）的情況下，唐西奇承擔球權高達45%，是全聯盟最高。儘管如此，他的失誤率僅11.3%，創生涯新低；同時助攻數卻提升至聯盟第5。Devine分析：「這是唐西奇職業生涯最乾淨、也最有效率的版本。」他與新中鋒艾頓（Deandre Ayton）的擋拆連線尤其亮眼——僅108分鐘的搭檔時間，唐西奇就為艾頓送出12次助攻。加上海斯（Jaxson Hayes）穩定的籃下拚搶，以及外線射手八村壘、拉拉維亞（Jake LaRavia（的高命中率，湖人的唐西奇擋拆戰術每回合能創造1.185分，為全聯盟第四高（僅次於Jaylen Brown、Austin Reaves與Ryan Rollins）。數據網站《Cleaning the Glass》顯示，湖人目前在非垃圾時間的進攻效率排名聯盟第六，但當唐西奇在場時，球隊得分率甚至高於上季進攻第一的火箭。湖人主帥雷迪克（JJ Redick）稱讚道：「他總能去到他想去的地方，並從防守中拿到自己要的東西。」令人驚訝的是，唐西奇不只在進攻端統治比賽。對馬刺一戰，他拿下生涯追平紀錄的5次抄截。根據《NBA RAPM》資料，他的抄截率、阻攻率與防守籃板率都接近生涯新高。隊友八村壘直言：「我從沒看過他這樣防守過。他變得更有侵略性，這正是我們需要的。」即便詹姆斯因坐骨神經痛尚未出賽，里夫斯（Austin Reaves）也曾因傷缺陣，湖人仍以7勝2敗高居西區第二，僅次於衛冕軍雷霆。Devine指出：「這支球隊目前的樣貌，完全建立在唐西奇的肩膀上。」他稱這段開季表現是「唐西奇生涯的高峰期，也可能是NBA歷史上最華麗的開季之一」。《Men’s Health》曾以封面故事讚嘆唐西奇「新生般的身體雕塑」，如今，他在球場上兌現了這份承諾。Dan Devine在文末寫道：「當史馬特創造出『Fantasticness』這個詞時，他其實道出了事實——唐西奇的籃球，不只是數據，而是一場語言都無法描述的藝術。」如今的唐西奇，正以無人能及的節奏掌控、進攻效率與領袖氣場，讓這個問題變得越來越難回答，這會不會就是我們見過最棒的唐西奇？