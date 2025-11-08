我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雪碧曾揭露富商包養的生態。（圖／翻攝自Threads＠sprite0719ss）

「情色教主」雪碧近來捲入網紅謝侑芯的死亡案件，雖然她頻頻哀悼好友離世，但也有傳言是她介紹謝侑芯去馬來西亞工作，對此雪碧也澄清，希望調查趕快水落石出，還她清白。事實上，雪碧今年6月才在臉書揭露富商包養女模、啦啦隊的內幕。雪碧今年6月在臉書大膽談論，富商圈流傳著包養價目表，從50萬元起跳，「50萬不行70萬，70萬不行或100萬，每個人都有自己的價格，不可能不被打動，有些人連喊價都不用帶，只要送個幾十萬的精品禮物，她就變成女朋友了。」雪碧當時也說，有些啦啦隊女神一開始都裝矜持，但見到老闆，喝了幾杯酒之後，就開始撒嬌，「確實有某一些假掰老鼠屎，把啦啦隊當作跳板」。雪碧也看不下去，「可是我要奉勸這些小妹妹們，他們可以花錢買到你，當然也可以花錢買到別人，珍惜自己青春的肉體吧！」更談論到自己也會出去應酬，但要用腦袋和情商交朋友，「老闆們都有睡過跟包養名單，他們還會互相交流，把這個當作聊天的話題，你們不知道的，為什麼我會知道呢？因為他們當我是朋友聊天啊。」不過雪碧2019年時也曾與已婚企業家郭柏均爆出婚外情，還未婚生女，當時正宮林咚咚控告雪碧侵害配偶權，並獲判賠償45萬元。