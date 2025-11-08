我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 北市華中橋8日凌晨發生一起保母車翻覆事故，駕駛疑似查看導航恍神，撞上分隔島導致車頭全毀。（圖／翻攝畫面）

北市萬華區華中橋8日凌晨1時許驚傳車禍，一輛要價百萬的保母車，行經橋上準備前往新店與友人會合時，因駕駛一時分心查看導航，不慎撞上分隔島，整輛車當場翻覆，車頭幾乎全毀。警方調查，駕駛為29歲孫姓男子，當時車內共載有36歲吳姓男子、24歲曾姓女子、29歲姚姓女子、29歲林姓男子及44歲楊姓男子等5名友人，準備前往新店休息。未料途中孫男恍神低頭看導航，導致失控撞上分隔島。猛烈撞擊使車體翻覆變形，車內多人受困，警消趕抵現場後逐一救出。包括孫男在內共6人皆受傷送醫，分別由救護車送往台大及雙和醫院治療。傷勢涵蓋腰椎及大腿骨折、頭部擦挫傷、頸椎受傷、腦部出血及腳踝骨折等，所幸經搶救後皆無生命危險。事故現場一度封閉維持秩序，警方也通知拖吊車將翻覆車輛移離，並由環保局清理路面。整起事件詳細肇因仍待警方進一步釐清。