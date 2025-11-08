我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，預計在台灣停留1天半，主要參加今（8）日台積電新竹廠運動會。在輝達海外總部確定選定北士科T17、T18後，各界關心台北市長蔣萬安是否會跟黃仁勳安排見面，蔣萬安表示，市府都跟輝達總部保持密切的聯繫。蔣萬安今日上午出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮，媒體詢問黃仁勳來台，下午會安排去新竹跟黃仁勳見面嗎？蔣萬安表示，市府都跟輝達總部保持密切的聯繫，都有非常暢通的溝通管道，輝達總部在台北設立的進度也都持續的推進，一定會加速相關的流程，只要是為台北市整體發展與市民的福祉，「我一定全力以赴。」國民黨席鄭麗文今日參加統派社團舉辦「五O年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，這場大會追思對象，包括中共安插在國民政府內部最高階共諜將官、遭到國民政府槍斃的吳石，媒體詢問鄭麗文的行為是否恰當？蔣萬安表示，「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛中華民國台灣，為中華民國犧牲、奉獻的前輩。」針對公館圓環兩段式左轉民眾嫌麻煩？蔣萬安表示，公館圓環改為正向路口後，到目前為止一個多月交通事故降低44%，市民的安全永遠是市府的優先考量，任何重大交通工程的改變也都需要長時間的觀察以及微調，有任何調整他也為會請交通局清楚跟市民說明跟報告。