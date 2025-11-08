美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇成功二連霸後，針對加拿大籍饒舌巨星Drake在世界大賽期間，公開在社群媒體上發布對道奇球星大谷翔平帶有「嘲諷」意味的貼文，即將在下個賽季結束後退役的道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）近日在《TMZ Sports》受訪時公開表達了強烈不滿：「那件事真的不可原諒。」
藍鳥收下聽牌勝！Drake在Instagram挑釁大谷翔平
在世界大賽期間，由於Drake是多倫多藍鳥的球迷，他在個人Instagram的限時動態上發布了多則針對大谷翔平的貼文，表示對藍鳥的支持。
在藍鳥拿下聽牌勝的關鍵第5戰後，Drake先是轉發大谷的雜誌照，配文寫道「ONE MORE!（再一場！）」隨後更發布一張大谷揮空三振的照片，並寫下「Yessavage已經準備回板凳了！」的文字，公然挑釁大谷。
羅哈斯：對球界最好的選手不尊重
道奇老將羅哈斯在接受美國媒體《TMZ Sports》採訪時，談到Drake的行為，嚴肅地表示：「我盡量保持謙虛，不說太多話……但那件事不可原諒。」
羅哈斯嚴厲指出：「當有人對球界最優秀的球員做出一些不尊重的行為，而且顯然不了解這個人的品格以及他對棒球界的貢獻時，那種搶先下定論的行為真的讓人難以接受。根本沒有必要這樣做。大谷翔平為棒球界付出了他的一切。」
赫南德茲創意改歌詞 洛杉磯球迷歡呼回應Drake的挑釁
最終道奇在客場連贏兩場比賽，成功完成世界大賽連霸。在冠軍慶祝典禮上，隊上活寶赫南德茲（Enrique Hernández）則在遊行時用Drake的歌曲反擊他。
赫南德茲將Drake的歌曲〈Big Rings〉中的歌詞「I got a really big team, and they need some really big ring.」改編成「For this really big team, that has a lot of really big rings!」，引發全場歡呼。
羅哈斯對此表示理解：「這就是為什麼Kiké會在頒獎典禮上那樣做。儘管那樣的話可能不會從我口中說出，但大家都看到了（德瑞克的貼文），我們很不高興，但我們知道，我們必須完成我們的任務。」
大谷翔平社群貼文用Kendrick Lamar歌曲暗酸Drake
大谷翔平本人在奪冠遊行結束後，也在自己的Instagram發布新貼文，他特別選用了Kendrick Lamar用來嘲諷Drake的熱門diss歌曲《Not Like Us》作為背景音樂，被外界視為大谷對Drake挑釁的巧妙「回擊」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在世界大賽期間，由於Drake是多倫多藍鳥的球迷，他在個人Instagram的限時動態上發布了多則針對大谷翔平的貼文，表示對藍鳥的支持。
在藍鳥拿下聽牌勝的關鍵第5戰後，Drake先是轉發大谷的雜誌照，配文寫道「ONE MORE!（再一場！）」隨後更發布一張大谷揮空三振的照片，並寫下「Yessavage已經準備回板凳了！」的文字，公然挑釁大谷。
道奇老將羅哈斯在接受美國媒體《TMZ Sports》採訪時，談到Drake的行為，嚴肅地表示：「我盡量保持謙虛，不說太多話……但那件事不可原諒。」
羅哈斯嚴厲指出：「當有人對球界最優秀的球員做出一些不尊重的行為，而且顯然不了解這個人的品格以及他對棒球界的貢獻時，那種搶先下定論的行為真的讓人難以接受。根本沒有必要這樣做。大谷翔平為棒球界付出了他的一切。」
最終道奇在客場連贏兩場比賽，成功完成世界大賽連霸。在冠軍慶祝典禮上，隊上活寶赫南德茲（Enrique Hernández）則在遊行時用Drake的歌曲反擊他。
赫南德茲將Drake的歌曲〈Big Rings〉中的歌詞「I got a really big team, and they need some really big ring.」改編成「For this really big team, that has a lot of really big rings!」，引發全場歡呼。
羅哈斯對此表示理解：「這就是為什麼Kiké會在頒獎典禮上那樣做。儘管那樣的話可能不會從我口中說出，但大家都看到了（德瑞克的貼文），我們很不高興，但我們知道，我們必須完成我們的任務。」
大谷翔平本人在奪冠遊行結束後，也在自己的Instagram發布新貼文，他特別選用了Kendrick Lamar用來嘲諷Drake的熱門diss歌曲《Not Like Us》作為背景音樂，被外界視為大谷對Drake挑釁的巧妙「回擊」。