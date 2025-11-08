我是廣告 請繼續往下閱讀

台肥公司4日召開董事會，原本一度傳出行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將接任董事長，不過最後人事案急轉彎，由原任總經理張滄郎接任董事長。不過前立委陳學聖在臉書發文，提出對此次人事轉折的看法，認為吳音寧「並沒有飛，只是轉進而已」。陳學聖表示，卸任的董事長李孫榮與總統賴清德關係深厚，若非重大情況或臨時徵用，不會突然遭到撤換，他認為此事「有違官場文化」，並預期真相將很快浮現，這樣快速的異動顯示背後必有重要考量。其次，陳學聖認為讓總經理扶正出任董事長，多半只是過渡安排，許多外界憧憬的改革與布局「不要說太快」，因為此類職務屬過客性質的機率相當高。他認為張滄郎接手後的角色定位，仍需時間觀察能否長期穩定。陳學聖第三點提到，吳音寧本身是賴清德與前總統蔡英文「要的人」，但因目前「有些麻煩」，因此選擇先轉進董事會擔任董事。他研判，待過上一年半載累積資歷後，再轉任董事長，屆時「誰還有話說」，強調這可能是既定規劃的一部分。他舉例，交通部長陳世凱與勞動部長洪申翰的資歷都相當淺、年紀也更輕，但照樣能穩定任職，認為吳音寧的進用模式並非特例。他強調，外界不必急著唱衰，因為吳音寧是「王選之人」，並直指「董事長位子一定在等著」。