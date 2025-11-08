我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷踹嬤Fumi阿姨拍廣告了！自嘲「暴力不對」觀眾笑翻

再度穿上三宅一生的黑色裙裝，重現「幫我拿一下」遞出袋子，再作勢要出腳踹人的動作

隨後切回Fumi阿姨特寫後她自嘲表示：「沒有啦！開玩笑的，暴力是不對的唷！打咩打咩！」

▲Fumi阿姨爆紅後受到亞馬遜（Amazon）廠商邀請拍攝宣傳廣告，還讓她自嘲「暴力是不對的」，笑翻許多觀眾。（圖/Fumi阿姨IG）

北捷踹嬤事件爆紅！Fumi阿姨IG追蹤衝到8.6萬人

如今又過了一個月之後，Fumi阿姨的IG已經有高達8.6萬人追蹤，又多增加了3.2萬人

▲北捷踹嬤事件Fumi阿姨人氣扶搖直上，IG追蹤者已經突破8.6萬。（圖/IG@Fumi阿姨）

台大畢業的高材生Fumi阿姨今年9月底在北捷與一位婦人發生爭執，對方逼讓位博愛座又先動手，Fumi阿姨一腳踹飛老人優越感，獲得廣大網友支持。然而近日她獲邀亞馬遜（Amazon）廠商邀請拍攝宣傳廣告，重現北捷踹嬤名場面，還自嘲「暴力是不對的」，讓不少粉絲全部笑翻，目前IG高人氣已經有8.6萬人追蹤。台大高材生Fumi阿姨因為北捷踹嬤事件一砲而紅，近日受到亞馬遜邀請，幫忙拍攝新服務的宣傳影片，，背景音樂甚至還是北捷要關門的提醒聲音，非常好笑。不過就在準備踢下去的瞬間，畫面也被暫停，接著開始介紹亞馬遜最新提供的服務，包括只要護照就能在亞馬遜上開店、和全家合作推出跨境寄件物流功能等。有趣的影片在社群立刻瘋傳，不少觀眾都表示「太好笑了，在Threads看到片段來找完整版」、「Fumi阿姨真的天生的有親切跟喜感，好喜歡」、「Fumi阿姨自嘲暴力是不對的笑死XD」、「皮膚跟氣質一樣真的很好欸」，事實上，北捷踹嬤事件過後，Fumi阿姨的社群IG帳號就被起底，當時短短一週從2600人就衝到5.4萬人，，人氣超高，由於Fumi時常親切回應網友貼文，像是萬聖節有人打扮成她的造型，她也是各種朝聖留言，非常的親民受到許多網友喜愛。