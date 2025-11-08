我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人在開季缺少核心球星詹姆斯（LeBron James）的情況下，意外打出7勝2敗的亮眼戰績，戰績高居西區第二，讓球隊內部氣氛持續升溫。根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，詹姆斯已接近恢復全場五對五訓練，預計將於11月15或16日左右回到賽場。當這位聯盟傳奇歸隊後，湖人會維持目前的高速流暢節奏，還是重新回到「以詹為主」的傳統體系？名人堂球星皮爾斯（Paul Pierce）認為，詹皇會吞噬球權，對球隊最好的方式是去打替補。名人堂球星皮爾斯（Paul Pierce）與賈奈特（Kevin Garnett）在節目《KG Certified》中，針對湖人現況展開激烈討論。皮爾斯直接點名唐西奇（Luka Doncic），發出嚴重警告：「LeBron的重力太強了。他上場後會吸走所有的注意力與球權，他一定得主導進攻，這會影響現在球隊的節奏。」皮爾斯強調，湖人目前在沒有詹皇的情況下反而打得更流暢：目前的湖人攻勢非常順，他們場均命中率52.9%，進攻效率全聯盟第五。唐西奇場均41.3分、8.3助攻，奧斯汀・里夫斯（Austin Reaves）也爆發，平均31.1分、9.3助攻。皮爾斯直言：「這樣的節奏，一旦詹姆斯回來，很可能被打亂。」不過，名人堂球星賈奈特則持不同看法。他承認：「詹皇『重力』確實強大」，但他指出這也是他的價值所在。賈奈特強調：「但他那也是為什麼他能創造隊友的空檔。他讓你多出5次出手機會、3次空檔外線。」他補充，雖然里夫斯在沒有詹皇時更自由，但到了季後賽防守強度上來時，「你需要LeBron那種能穩定創造進攻的存在。」賈奈特總結：「這是雙面刃，但別忘了他能讓全隊進入狀況。」皮爾斯語氣強硬地指出：「這樣打不會贏冠軍。現在應該開始圍繞唐西奇建隊，讓詹皇慢慢退居二線。」他認為，詹姆斯（LeBron James）的回歸，將迫使里夫斯與年輕核心退位，「他勢必會吃掉他們（年輕核心）的上場時間。」節目尾聲，皮爾斯提出了更驚人的建議：「要讓這體系成功，詹姆斯回來後得從板凳出發。」理由是唐西奇與詹姆斯的風格不互補，兩人都習慣主導球權。若真的如此，這將是詹姆斯23年生涯中第3次替補登場。前兩次分別發生於：2007年12月11日，因手指受傷替補上場；2023年對公牛因足傷出發板凳。如今若因坐骨神經痛問題而調整角色，將成為另一個歷史畫面。