「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，批鄭麗文敵我不分。鄭麗文今回嗆，祭悼對象沒有吳石，民進黨是嚴重誤導。鄭麗文說，她受政治受難人互助會的邀請，出席白色恐怖秋祭慰靈活動，原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平，「外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重的誤導，並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。」鄭麗文說，50年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，「然吳石、朱楓等人並不在我們所認定的『政治犯』定義中。望各界聚焦史實，勿模糊焦點。」