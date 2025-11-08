我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友在Dcard中正大學板發文詢問「這算傑出校友嗎？」疑似指太子集團特助劉純妤為外文系畢業，引發論戰，有人調侃選對行業、有人敲碗邀職涯分享會。（圖／翻攝畫面）

▲劉純妤已關閉的IG帳號自介「全職媽媽執業中」，寶寶11個月，曾在托育社團找保母、母嬰社團出清物品，還標註「宅配上門取件是詐騙」，被諷刺反差大。（圖／翻攝畫面）

太子集團總經理特助劉純妤，5日以15萬元交保後，不出北檢的風采令人印象深刻，不論是面對媒體露出燦爛笑容，還是身穿低胸背心露出深深的事業線，不僅吸引大批鏡頭捕捉，也引發網路熱議。有網友在 社群平台Dcard「中正大學」討論區發文，詢問「這算傑出校友嗎？」引發熱議，根據網友透過劉純妤社群媒體好友的交叉比對，她疑似為中正大學外文系畢業生。貼文曝光後，網友指出「選對行業抓住機會，你也能大展鴻圖」、「別輕忽你身邊常翹課的同學，搞不好他正幹大事」。更有眼尖網友更翻出劉純妤已關閉的IG帳號，發現她自介為「全職媽媽執業中」，透露寶寶目前11個月。她過去還曾在桃園托育社團發文尋找保母，