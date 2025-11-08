我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽精彩對決在丹佛上演，丹佛金塊在主場以強勢火力壓制來訪的金州勇士，半場打完以66：49領先17分，展現爭冠氣勢。柯瑞（Stephen Curry）今晚因身體不適缺陣，沒想到勇士就全面潰敗，無法打出好的攻守內容。比賽一開始勇士憑著外線開局先馳得點，但金塊隨即調整攻勢，在約基奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）的串聯下迅速反超。首節結束時，金塊以32：21領先，勇士進攻端僅有零星火力支撐。第二節開打後，金塊繼續主導比賽，勇士雖一度靠巴特勒（Jimmy Butler）的抄截三分打與板凳轟下31分緊咬比數，但隨後又被對手反撲拉開差距。金塊在該節末火力全開，不僅連續命中外線，還利用勇士防守漏洞多次得手，半場結束時分差擴大至17分。上半場勇士多次喊出暫停調整，企圖穩定節奏，但在金塊主場Ball Arena的震耳歡呼聲中，仍難以止血。勇士外線命中率偏低，進攻組織多次受阻，而金塊則憑藉流暢傳導與內線優勢持續得分。金塊在第二節的後段完全掌控節奏，勇士教練團不斷高聲指導，但球隊仍難找回節奏。現場氣氛熱烈，主場球迷在約基奇精彩助攻後掀起全場歡呼。半場結束時，金塊以66：49佔據優勢。若勇士想在下半場逆轉，必須改善防守輪轉與外線準度，否則恐難在客場翻盤。