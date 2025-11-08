我是廣告 請繼續往下閱讀

2026高雄市長民進黨內初選戰況激烈，民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑四人都有意角逐，而國民黨則確定提名立委柯志恩。對此，前立委郭正亮大膽預測，最後應該會由賴瑞隆代表民進黨出戰。郭正亮在政論節目《林嘉源辣晚報》上表示，高雄市長陳其邁剛上任時，民調一開始就超過40%，但賴瑞隆到現在只有30%左右。不過，賴瑞隆和柯志恩都碰到同樣的問題，就是兩個都不夠強，柯志恩沒能像韓國瑜一樣，能夠跟基層得到共鳴，最後捲成一種要求政黨輪替的力量，這是候選人的群眾性問題。郭正亮指出，賴瑞隆的地盤，很多地方的人根本不認識他，這就是他未來的問題。柯志恩的對手問題一直出現，像林岱樺在岡山造勢，就超過2萬人，但現在距離選舉還有1年多，現在藍營絕對辦不出來這樣的場， 一定要選舉很近的時候，才能夠捲動這樣的能量。而林岱樺是在被打壓的情況下，都能夠搞一個2萬人的場，所以就知道資源落差之大。郭正亮直言，高雄市長這一局不是賴瑞隆在選，而是陳其邁跟總統賴清德在選，所以柯志恩不要以為她是對賴瑞隆。陳其邁是要往上爬的人，沒有贏，怎麼當行政院長，陳其邁當然想當閣揆，所以他會卯足全力。