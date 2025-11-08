我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官、遭到蔣介石政府槍斃的吳石。民進黨立委王定宇因而痛批，鄭麗文將吳石洗白成「白色恐怖受難者」，完全是污辱真正的受害者，更是赤化國民黨，等於是對蔣介石吐口水。王定宇痛斥，此舉也是完全站在中共的史觀之上，唯一額首稱慶的，是中國共產黨。王定宇表示，吳石是中共封為第一號的間諜，在國民政府出賣軍事機密，讓中共屠殺成千上萬國軍，國民黨也因此逃到台灣，吳石在台灣仍繼續出賣軍事機密，並被蔣介石逮捕後槍斃。吳石不是被冤枉的，而是背叛國軍、出賣國家而被槍斃的共諜，完全不是白色恐怖的受難者。中共不僅為了吳石拍連續劇，還表揚吳石消滅國民黨有功，國民黨的主席還去紀念他，相當荒謬。王定宇怒轟，鄭麗文此舉是赤化國民黨，使之成為中共的附庸黨部，蔣介石槍斃吳石，鄭麗文卻要追思吳石，根本是對著蔣介石吐口水，眷村長輩們能接受完全站在中共立場的鄭麗文？鄭麗文卻說這是言論自由、吳石是白恐受難者，更稱這是和解的過程，這種說法更是汙辱白色恐怖受難者。王定宇表示，在當時確實有許多人被汙衊為共諜，被囚禁與殺害，這些受害者應給予補償，但吳石被確認不屬於受難者，而是出賣國家的叛徒，鄭麗文用白色恐怖受難者美化吳石，把真正的共諜汙染無辜被害的人，這是對不起受難者的行徑。王定宇強調，鄭麗文悼念吳石犯了四大錯誤，第一，此舉是完全站在中共史觀與價值觀上，讓國民黨成為中共附庸；第二，這等於背叛國民黨當年的總裁、主席蔣介石，向蔣介石吐口水；第三，這背叛因吳石犧牲的國軍將士；第四，鄭麗文竟將吳石洗白成白色恐怖受難者，刻意混淆，兩者根本是對不起白色恐怖的真正受難者。王定宇更強調，此時應該跳腳的是國民黨的支持者，該擔憂的是台灣全體人民，唯一額首稱慶的，是中國共產黨。