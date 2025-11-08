丹佛金塊在主場以129：104痛宰金州勇士，延續本季主場不敗的強勢氣勢。除了明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）再度繳出近乎完美的全能表現外，前鋒高登（Aaron Gordon）的穩定火力與防守影響力，也成為賽後討論焦點。甚至連昔日死敵、邁阿密熱火傳奇哈斯倫（Udonis Haslem）都公開稱讚：「他是全聯盟最好的第三選項。」
🏀勇士VS金塊新聞報導：金塊129：104痛宰勇士！約基奇又轟準大三元 高登爆扣嗨翻全場
高登全面發威 金塊主場五連勝
金塊在上季奪冠後依然火力全開，本場比賽由約基奇掌控全局，僅出賽28分鐘便砍下26分、9籃板、9助攻的準大三元成績。高登則貢獻18分、6投中12投、外帶3籃板、1抄截，再度展現他攻守兼備的價值。
值得一提的是，高登上一次在對熱火的比賽中更狂砍24分、9投16中，證明他不只是輔助角色，而是能在關鍵時刻主導比賽的「第三箭頭」。
約基奇笑虧哈斯倫：你還記得總冠軍賽吧？
賽後，約基奇接受由哈斯倫主持的節目《Prime》訪問，當哈斯倫問到「能談談擁有像高登這樣的第三選項有多奢侈嗎？」時，約基奇幽默地回擊：「我打賭你記得總冠軍賽的情況吧？」
他接著說：「高登知道該怎麼得分，特別是在面對身材較矮的防守者時，他會利用自己的力量與對位優勢。在防守端，他幾乎能守任何人。我們真的很幸運擁有他。」
這句「你記得總冠軍賽吧」也讓現場笑成一片，因為金塊去年正是在總冠軍賽中擊敗哈斯倫的老東家熱火奪冠。當時高登系列賽場均14分、7.4籃板、3助攻，投籃命中率高達60.4%，外線更誇張地達到55.6%，在第4戰更砍下27分助隊聽牌，被視為金塊奪冠的重要功臣之一。
哈斯倫認證：「他是全聯盟最佳第三選項」
哈斯倫在節目中進一步表示：「他不需要球權，也不抱怨。無論對手給什麼，他都能自己找到辦法得分。如果是小個子防守他，你就會看到他像去年對熱火那樣的表現。」
這位昔日強悍的防守悍將強調，高登是最理想的第三人：「你不必為他設計戰術，他總能利用防守漏洞創造機會，並且在攻守兩端都影響比賽。」
自從高登加盟金塊以來，他與約基奇的默契堪稱聯盟頂級。金塊目前戰績6勝2敗，看起來依然是西區最具冠軍相的球隊之一。
消息來源：NBA on Prime
