我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）NBA盃精彩對決在丹佛上演，丹佛金塊在主場迎戰金州勇士，展現出爭冠球隊的強大氣勢。全場比賽金塊都打出高效攻防，最終靠著約基奇（Nikola Jokic）的準大三元以及穆雷（Jamal Murray）的火力支援，以129：104大比分擊敗勇士。反觀勇士因球星柯瑞（Stephen Curry）身體不適缺陣，讓全隊攻防體系失衡，未能展現往日的水準。比賽開局，勇士依靠外線先取得分數，但金塊迅速調整策略，依靠約基奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）在內線與外線的流暢串聯，很快反超比分。首節結束時，金塊以32：21領先勇士，客隊進攻表現零散，未能有效威脅主隊籃框。進入第二節，金塊繼續掌控比賽節奏。勇士雖試圖追分，一度靠板凳球員的活力和幾次精彩搶斷投籃縮小差距，但金塊攻勢更為凌厲，不僅連續命中外線，更利用勇士防守漏洞屢次得分。半場結束時，金塊已將分差拉大到17分，主場優勢明顯。上半場比賽中，勇士多次叫暫停試圖調整節奏，但在主場球迷的助威下，仍無法止住金塊攻勢。客隊外線命中率偏低，進攻組織屢屢受阻；反觀金塊則憑藉內線優勢與流暢傳導頻頻得分。約基奇的精彩助攻更是掀起全場高潮，帶動球隊氣勢。半場戰罷，金塊以66：49領先。下半場勇士的進攻依舊沒有起色，除了格林投進本季新高的5顆三分球外，就沒有其他強大的火力輸出點。不僅進攻沒有進展，防守端上退防的速度、禁區的防守強度都成為一大問題，因此金塊在第三節末段已經將比分拉開至20分差。儘管約基奇休了將近7分鐘，金塊仍可以靠著穆雷以及團隊的進攻將分差維持住。值得一提的是，第三節約剩5分鐘之際，高登（Aaron Gordon）自己運球過半場後，直接切入到禁區把球塞進籃框，幾乎就將比賽勝負定調。一記雷霆萬鈞的單手爆扣讓金塊主場瞬間響起震耳欲聾的歡呼聲第四節金塊在約基奇完全沒有上場的情況下，面對勇士的全板凳陣容依舊打出優異的攻防。最終就以129：104大比分擊敗勇士。此役金塊一哥約基奇攻下26分，外帶9籃板、9助攻的準大三元，穆雷也有23分進帳，高登也攻下18分。金塊全隊共6人得分上雙，先發5人的正負值沒有任何人是負數。反觀勇士在柯瑞沒有上場的情況下，竟然由格林扛起外線重任，單場10投5中，攻下17分。「士官長」巴特勒則有16分進帳，全隊5人得分上雙，卻沒有人突破20分大關，最終吞下敗仗。