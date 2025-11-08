11月開始冬天的氣息越來越濃厚，台灣家庭餐桌上也開始出現柑橘類，酸酸甜甜的滋味讓人欲罷不能。不過，就有民眾表示，自己買了一些椪柑回家吃，結果吃一口發現味道只有酸澀，不禁疑惑：「以前吃到的都超甜」。對此，農糧署也詳細解答椪柑「酸甜味」的關鍵差異與選購指南！
一位網友在論壇PTT上發文，自己每次冬天或過年都很期待吃到柑橘類，但近期在市場買到椪柑，沒想到一吃卻好酸澀，「難得買到的椪柑都很乾又不甜，跟以前差很多」，好奇背後原因。
貼文曝光後，也引發大批老饕討論，「現在椪柑幾乎都甜的，不然就是還不夠熟就吃」、「橘色的通常都很甜了」、「現在這個時間點買到的，還是偏酸的無誤」、「椪柑超好吃欸，但要看時間點」。
椪柑酸甜滋味怎樣挑選？農糧署曝產地、季節關鍵
針對台灣椪柑吃起來酸澀或甘甜的差異，農糧署近期製作了食農知識教育懶人包，台灣每年10月至翌年1月是國產椪柑的主要產季。隨著日照時間縮短、夜晚氣溫下降及日夜溫差加大，椪柑內部的葉綠素會逐漸降解、類胡蘿蔔素增加，使果皮顏色由青轉黃，果肉也在這過程中達到糖酸平衡。由南而北採收的椪柑，也會隨著產期不同，展現出各自的風味層次。
10～12月為「青皮椪柑」產期，外觀看似綠皮，但果實已成熟，但果皮尚未完全轉黃，滋味偏酸中帶甜，以臺南、嘉義為主要產地
1～4月為「貯藏柑」供應期，果皮已經轉為橘黃的椪柑，成熟度更高、酸甜平衡，主要產地則集中在臺中、苗栗及新竹，在貯藏條件良好的情況下，可維持至春季，果皮轉為橙黃、酸甜適中，風味更加濃厚。
椪柑怎樣挑才最甜？農業部解答：從大小、外觀一秒挑出極品
農業部指出，選購椪柑時，可從外觀與手感判斷品質：果型完整、果皮清潔光滑、果粒具彈性、蒂柄粗壯、有明顯重量感，底部呈放射狀金黃色、色澤均勻者為上品。
早期採收椪柑（綠色椪柑）：建議選擇大型果（每台斤約2～3顆），果汁酸度較低、口感柔和。
中、晚期採收椪柑（橘色椪柑）：可挑選中小型果（每台斤約3～4顆），糖酸比高、風味濃郁。
共通原則：果型整齊、果皮色澤亮麗、果實沉重者最為甜美可口。
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，也引發大批老饕討論，「現在椪柑幾乎都甜的，不然就是還不夠熟就吃」、「橘色的通常都很甜了」、「現在這個時間點買到的，還是偏酸的無誤」、「椪柑超好吃欸，但要看時間點」。
針對台灣椪柑吃起來酸澀或甘甜的差異，農糧署近期製作了食農知識教育懶人包，台灣每年10月至翌年1月是國產椪柑的主要產季。隨著日照時間縮短、夜晚氣溫下降及日夜溫差加大，椪柑內部的葉綠素會逐漸降解、類胡蘿蔔素增加，使果皮顏色由青轉黃，果肉也在這過程中達到糖酸平衡。由南而北採收的椪柑，也會隨著產期不同，展現出各自的風味層次。
10～12月為「青皮椪柑」產期，外觀看似綠皮，但果實已成熟，但果皮尚未完全轉黃，滋味偏酸中帶甜，以臺南、嘉義為主要產地
1～4月為「貯藏柑」供應期，果皮已經轉為橘黃的椪柑，成熟度更高、酸甜平衡，主要產地則集中在臺中、苗栗及新竹，在貯藏條件良好的情況下，可維持至春季，果皮轉為橙黃、酸甜適中，風味更加濃厚。
椪柑怎樣挑才最甜？農業部解答：從大小、外觀一秒挑出極品
農業部指出，選購椪柑時，可從外觀與手感判斷品質：果型完整、果皮清潔光滑、果粒具彈性、蒂柄粗壯、有明顯重量感，底部呈放射狀金黃色、色澤均勻者為上品。
早期採收椪柑（綠色椪柑）：建議選擇大型果（每台斤約2～3顆），果汁酸度較低、口感柔和。
中、晚期採收椪柑（橘色椪柑）：可挑選中小型果（每台斤約3～4顆），糖酸比高、風味濃郁。
共通原則：果型整齊、果皮色澤亮麗、果實沉重者最為甜美可口。